بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق المنصورة – دكرنس بالدقهلية

أُصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية ميت مزاح، التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث على طريق المنصورة - دكرنس أمام قرية ميت مزاح التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي بمستشفي طوارئ المنصورة عن استقبال 6 مصابين، وهم: على حسنى طلبة المكارم 51 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، هند السيد الجوهري 50 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، هلال عبدالفتاح عطوة 70 سنة بالمعاش، كدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد السيد فاروق 35 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم (سائق السيارة)، رباب محمود محمد حسن 42 سنة، مدرسة بمدرسة النزهة الابتدائية، إكرامى محمد محمد شاهين 50 سنة، جرح بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالفقرات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أن جميع المصابين مقيمون بالنزهة بمركز المنصورة، إثر حادث طريق عند قرية النزهة، حيث اصطدمت بهم سيارة من الخلف، والحالات العامة مستقرة وتحت الفحص.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

