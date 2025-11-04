وماتت ضحكة اللوز، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد لص حاول سرقة منزل ابنة عمها بالدقهلية

شهدت عزبة تراز، قرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية مقتل سيدة في العقد السادس من عمرها بطلق ناري على يد أحد الأشخاص حاول سرقة منزل أرملة نجل عمها فتعالت بالصراخ فبادرها المتهم بضرب النار أصابها في البطن والفخذ وجرى ضبط المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بضرب نار بقرية المحمودية مركز دكرنس بالدقهلية.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل فاتن عويضه سالم 55 سنة دكرنس بطلق ناري حي بالبطن ولقيت مصرعها متأثرة بالإصابات.

وتم نقل السيدة إلى مستشفى دكرنس المركزي، فيما تمكن الأهالي من ضبط المتهم ويدعى كريم عثمان من قرية ميت طريف مركز دكرنس، وتم تسليمه لرجال الشرطة فور وصولهم لمكان الحادث.

وقال الأهالي إنهم سمعوا صراخ المجني عليها بعد مشاهدتها للمتهم يتسلل على سلم المنزل ويقفز إلى منزل نجل عمها، عوض عويضة مشيرين إلى أن اللص صديق لأحد ساكني المنطقة فاتجه إليها ووجه إليها عيار ناري.

يذكر أن أرملة ابن عملها ورثت 800 ألف جنيه منذ يومين والمعلومة معروفة في العزبة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

