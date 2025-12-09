مصرع 20 شخصا في حريق مبنى بإندونيسيا

18 حجم الخط

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم مصرع 20 شخصا إثر اندلاع حريق في مبنى مؤلف من سبعة طوابق في العاصمة (جاكرتا).

قوات الدفاع المدني تتمكن من إخماد الحريق

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن كبير مفوضي الشرطة، سوساتيو بورنومو كوندرو، قوله" إن قوات الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي تسبب في مصرع 15 سيدة و5 رجال".

ولفتت الشبكة إلى أن المبنى المنكوب يتبع إحدى الشركات التي توفر طائرات بدون طيار لأنشطة المسح الجوي للعملاء في قطاعات التعدين والزراعة.

امتداد النيران إلى الطوابق العليا

وتقول الشرطة: إن الحريق بدأ عندما انفجرت بطارية في الطابق الأول من المبنى الإداري، ثم امتدت النيران إلى الطوابق العليا.

وقال سوساتيو للصحفيين: “تم إجلاء 20 ضحية حتى الآن، من بينهم 5 رجال و15 امرأة، إحدى الضحايا امرأة حامل”.

وأوضح أن معظم الضحايا لم يصابوا بحروق على ما يبدو، ولكن من المرجح أنهم لقوا حتفهم اختناقا، مؤكدا أن رجال الإطفاء يواصلون البحث في المنطقة عن آخرين قد يكونون محاصرين داخل المبنى.

استخدام سلالم طويلة لإجلاء العالقين

وفي مقاطع فيديو متداولة على شبكة الإنترنت، يظهر مواطنون على سطح المبنى ينتظرون عملية الإنقاذ بينما يتصاعد الدخان حولهم، فيما يتم استخدام سلالم طويلة لإجلاء العالقين.

أوضاع كارثية فى إندونيسيا وسريلانكا

جدير بالذكر أن كل من إندونيسيا وسريلانكا تشهد أوضاعًا كارثية، بعد سلسلة من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلفتها أعاصير قوية ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث تخطّت حصيلة القتلى الإجمالية في البلدين أكثر من 1,470 قتيلًا وسط تحركات واسعة للإنقاذ وتحذيرات من تفاقم المخاطر.

