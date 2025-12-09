زيلينسكي يعلن استعداده لإجراء انتخابات خلال 90 يومًا ويطالب البرلمان بتشريع خاص

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده الكامل لإجراء انتخابات عامة في البلاد خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، مؤكدًا أن كييف تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي بالرغم من استمرار الحرب والظروف الأمنية المعقدة. وأوضح أن إجراء الانتخابات بات ضرورة لتعزيز الشرعية السياسية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ أوكرانيا.

زيلينسكي يطلب إطارًا تشريعيًا يسمح بإجراء الانتخابات خلال الأحكام العرفية

وقال زيلينسكي إنه سيتقدم بطلب رسمي إلى البرلمان الأوكراني للعمل على إعداد إطار قانوني جديد يتيح إجراء الانتخابات في ظل استمرار العمل بالأحكام العرفية. وأشار إلى أن القانون الحالي يمنع تنظيم انتخابات خلال فترات الطوارئ، مما يتطلب تعديلات عاجلة لتأمين المسار الدستوري. وأضاف أن هدفه هو ضمان انتخابات "شفافة وآمنة" رغم التحديات الميدانية.

تحرك دبلوماسي مكثف لعقد اجتماع رفيع المستوى مع الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي أن كييف ستبذل كل ما بوسعها لعقد اجتماع على أعلى مستوى مع الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين، مشددًا على أهمية هذا اللقاء في دفع الجهود السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع قد يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين خاصة في ظل التحركات الأخيرة بشأن خطط السلام والدعم العسكري.

الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة لا تتجاوز بضعة أيام للرد على مقترح سلام قدمته واشنطن، في إطار جهود لإنهاء الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا.

