من 20 بندا، زيلينسكي يكشف نسخة معدلة لخطة ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين عن نسخة معدلة من خطة التسوية التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم إعدادها خلال لقائه مع قادة الترويكا الأوروبية “ بريطانيا وألمانيا وفرنسا” في لندن.

زيلينسكي يكشف عن نسخة معدلة لخطة ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية

وقال الرئيس الأوكراني، إن الخطة المعدلة التي تم إعدادها بالتعاون مع القادة الأوروبيين مكونة من 20 بندا وسيتم تقديمها للولايات المتحدة الأمريكية لتطلع عليها.

وأضاف زيلينسكي أن النسخة المعدلة تم تقليصها من 28 بندا إلى 20 بندا، لافتا إلى "عدم وجود أي صيغة توافقية بشأن مسألة الأراضي حتى الآن".

المفاوضات الأمريكية الأوكرانية

ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله: إن المباحثات التي أجراها في لندن كانت مثمرة، مضيفا: مقترحات السلام الجديدة قيد الإعداد وتتسلم الولايات المتحدة نسخة عنها في مساء غد 9 ديسمبر. أعتقد أننا سندرسها مرة أخرى ثم نرسلها إلى واشنطن.

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا لا تملك الحق في التنازل عن أراضيها دستوريا ولا بموجب القانون الدولي، ولا حتى أخلاقيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب مباحثات رباعية أجراها الاثنين، في العاصمة البريطانية، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت في نوفمبر الماضي، خطة مؤلفة من 28 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية، أثارت استياء كييف وعدد من شركائها الأوروبيين، ما دفع هذه الأطراف لمحاولة إدخال تعديلات جوهرية عليها.

وفي 23 نوفمبر، عقدت الولايات المتحدة وأوكرانيا مشاورات في جنيف لمناقشة الخطة.

