الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب عن حرب أوكرانيا: أنهيت 8 حروب ونقترب من إنهاء التاسعة

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، عن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا: أنهيت 8 حروب ونقترب من إنهاء التاسعة.

أخبار جيدة قريبا بشأن التسوية في أوكرانيا

في سياق متصل، أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن أمله في صدور "أخبار جيدة" خلال الأسابيع المقبلة بخصوص جهود تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" يوم الخميس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية، أظن أن هناك أملا في أن تظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أخبار جيدة في هذا الشأن".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه "يشاطر إدارة  البيت الأبيض الشعور بالإحباط لأن الأزمة الأوكرانية لم تُحل بعد"، قائلا: "نحن بالفعل نشعر بخيبة أمل، وكذلك البيت الأبيض بأكمله..كنا نعتقد حقا أن إنهاء هذه الحرب سيكون أسهل ما يمكن وقد صرح الرئيس دونالد ترامب بذلك مليون مرة".

مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن أوكرانيا

وتأتي تصريحات فانس بعد يومين من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر في الكرملين، حيث تمت مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن أوكرانيا لنحو خمس ساعات.

وأوضح الرئيس بوتين في لقاء مع صحيفة "إنديا توداي" قبيل زيارته القائمة إلى الهند، أن الجانب الأمريكي قسّم خطة الرئيس دونالد ترامب إلى 27 بندا موزعة على أربعة "حزم" واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

وأضاف: "لذلك كان علينا أن نمر على كل نقطة، ولهذا استغرقت كل هذا الوقت. كان هذا حوارا ضروريا، ومحددا تماما".

وأكد الرئيس الروسي أن "ما جاء به الزملاء الأمريكيون يستند بشكل أو بآخر إلى مخرجات لقائه مع الرئيس ترامب في ألاسكا"، مشيرا إلى أن الحديث عن هذه القضايا جرى خلال اجتماع أنكوريج.

ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المحادثات في الكرملين، بأنها "إيجابية ومثمرة"، مشيرا إلى أن الاتصالات بين وسيا والولايات المتحدة ستتواصل.

وأكد أوشاكوف أن "النجاحات التي حققها الجيش الروسي على الأرض عززت الموقف التفاوضي لموسكو، وساهمت في جعل المناقشات مع الجانب الأمريكي "أكثر جدية وواقعية".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن اللقاء مع ويتكوف وكوشنر "موجه نحو تحقيق نتائج ملموسة بشأن التسوية الأوكرانية، وليس مجرد إحداث تأثير إعلامي أو شكلي في هذا الشأن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب روسيا و أوكرانيا أوكرانيا روسيا نائب الرئيس الأمريكي البيت الأبيض بوتين

مواد متعلقة

ألمانيا: نحن ندعم أوكرانيا وعلى أوروبا فتح باب حوار مع روسيا

ترامب قبل انطلاق قرعة كأس العالم 2026: فيفا قدم عملا استثنائيا وجاهزون للبطولة

ترامب يصل مقر إقامة قرعة كأس العالم 2025 بمركز كينيدي للفنون

فانس: قد تظهر "أخبار جيدة" قريبا بشأن التسوية في أوكرانيا

ترامب: على زيلينسكي إظهار المرونة في المفاوضات بشأن التسوية بأوكرانيا

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح ترامب جائزة "فيفا" للسلام في نسختها الأولى

رابطة الأندية تعلن إيقاف لاعبي بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

محمد زيدان يلتقي التوأم وأبو ريدة في حفل قرعة كأس العالم 2026

المغرب يسقط في فخ التعادل السلبي أمام عمان في كأس العرب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح، أحد المساجد التاريخية في مكة المكرمة

ما دلائل عصمة النبي من أفعال الجاهلية قبل البعثة؟ الإفتاء ترد بالدليل

وزير الأوقاف السابق: بيع الطعام الفاسد جريمة كبرى ترقى للقتل العمد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads