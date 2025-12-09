أمن الجيزة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بأطفيح

18 حجم الخط

نجحت مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، في إنهاء خصومة ثأرية امتدت لسنوات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وتعود أحداث الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية خلافات حول الميراث، تطورت إلى اشتباك أسفر عن وقوع مصابين وثلاثة متوفيين من الطرفين.

وقد تم القبض على أحد المتورطين، وصدر ضده حكم قضائي، قبل أن يُطلق سراحه بعد قضاء العقوبة، كما صدرت أحكام قضائية ضد آخرين من العائلتين.

ولحقن الدماء بين العائلتين، باشرت أجهزة الأمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية والاتصالات المكثفة لإعداد جلسة صلح تضمن إنهاء الخصومة بشكل كامل وإعادة الاستقرار للمنطقة، لا سيما مع وجود رغبة حقيقية من الطرفين في طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة دون توترات.

