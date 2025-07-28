أرقام من تتويج إنجلترا بأمم أوروبا للسيدات 2025.. الثأر للخسارة أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2023.. منتخب الأسود الثلاثة يعادل رقم النرويج باليورو.. وإنجاز استثنائي للهولندية سارينا فيجمان

توج منتخب إنجلترا ببطولة أمم أوروبا للسيدات يورو 2025، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جاكوب في سويسرا.

وتوج منتخب إنجلترا بكأس النسخة الـ14 من يورو السيدات للمرة الثانية على التوالي.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمها المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح.

مشوار منتخب إنجلترا بعد التتويج بأمم أوروبا للسيدات



بدأت سيدات إنجلترا مشوارهن في دور المجموعات بالخسارة أمام فرنسا 2-1، ثم حقق المنتخب الإنجليزي للسيدات فوز كبيرا أمام هولندا 4-0، ثم الفوز أمام ويلز 6-1 بختام دور المجموعات.

وفي دور ربع النهائي فازت منتخب إنجلترا على السويد 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.



ونجحت سيدات إنجلترا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

وفي النهائي توجت سيدات انجلترا بالبطولة على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.

وكانت ركلات الترجيح فاصلة في حسم بطل أوروبا للسيدات للمرة الثانية منذ عام 1984 عندما حققت السويد لقب النسخة الأولى بالفوز 4-3 على إنجلترا بعد التعادل 1-1 أيضا

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز الأرقام من تتويج منتخب إنجلترا للسيدات باليورو على حساب إسبانيا.

ثأر منتخب إنجلترا للسيدات من خسارته 0-1 أمام إسبانيا قبل عامين في نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية 2023.

كما رد الإنجليز اعتبارهم أمام الإسبان بعد عام واحد من خسارة منتخب الرجال للقب يورو 2024 بالهزيمة 1-2 أمام إسبانيا.

ونجح منتخب إنجلترا في التساوي برصيد لقبين مع النرويج، في سجل أبطال أمم أوروبا للسيدات بينما تعتلي ألمانيا قائمة الأكثر تتويجا برصيد 8 ألقاب.

وتوج المنتخب الإنجليزي النسخة الماضية 2022 على حساب ألمانيا 2-1 في الأشواط الإضافية، قبل أن يتوج بنسخة 2025 على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.

ودخل سيدات إنجلترا التاريخ كأول فريق إنجليزي يفوز ببطولة كبرى على أرض أجنبية.

الهولندية سارينا فيجمان تكتب التاريخ



وفازت المدربة الهولندية سارينا فيجمان بكأس أمم أوروبا للسيدات للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز استثنائي.

وتمكن مدربان قبل فيجمان من التتويج بيورو السيدات ثلاث مرات، هما الألماني جيرو بيسانز ومواطنته تينا ثيون مع منتخب بلادهما، بينما كانت ثيون الوحيدة التي توجت 3 مرات متتالية قبل فيجمان.



وتوجت سارينا فيجمان بيورو السيدات مع هولندا عام 2017، ثم إنجلترا في آخر نسختين 2022 و2025.

سجل أبطال اليورو بعد تتويج سيدات إنجلترا بكأس أمم أوروبا

في ما يلي قائمة الفائزين ببطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعد فوز إنجلترا على إسبانيا 3-1 في ركلات الترجيح في بازل بسويسرا، لتحصد اللقب.

2025 إنجلترا

2022 إنجلترا

2017 هولندا

2013 ألمانيا

2009 ألمانيا

2005 ألمانيا

2001 ألمانيا

1997 ألمانيا

1995 ألمانيا

1993 النرويج

1991 ألمانيا

1989 ألمانيا

1987 النرويج

1984 السويد.



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