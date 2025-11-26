بعد انتشارها بين الناس، الأطباء يكشفون سر سلالة الإنفلونزا الجديدة ويحذرون من حقن الموت

18 حجم الخط

ظهور سلالة جديدة للإنفلونزا، كشف بعض الأطباء عن انتشار فيروس جديد للإنفلونزا في الوقت الحالي، يصيب عددا من الأشخاص، ويسبب سخونة واحتقانا في الحلق والأنف، وتكسيرا شديدا في الجسم.

ظهور سلالة جديدة من الأنفلونزا منتشرة جدًا

وأكد الدكتور محمد هاني الناظر، من خلال الصفحة التي يديرها لوالده الطبيب الراحل هاني الناظر عبر الفيس بوك، أن هناك نوع جديد لفيروس الإنفلونزا، يطلق عليه الإنفلونزا الجديدة، منتشرة حاليًا، وتصيب العديد من الناس، وهو ليست كورونا أو متحور.

ظهور سلالة جديدة للإنفلونزا وانتشارها بين الناس، فيتو

وقال الدكتور محمد الناظر عن الفيروس الجديد: "اليومين دول فيه سلالة جديدة من الأنفلونزا منتشرة جدًا، وللأسف ناس كتير بتتعامل معاها بطريقة غلط، سواء اللي بيعالجها على إنها كورونا أو اللي بيروح للصيدلية ويأخذ ما يسمى بأدوية البرد أو كوكتيل البرد أو أيا كان المسمى".

وأضاف محمد الناظر: "الدور شديد جدًا وأنا بكتبلكم وأنا مصاب به وراقد في السرير بقالي ٣ أيام..."

وعن أعراض السلالة الجديدة للإنفلونزا، قال الناظر: "أعراض المرض بتكون ألم شديد في الجسم، حرارة، احتقان في الزور وكحة. والحرارة عنيدة وكل شوية ترتفع".

باحث بطب نيويورك يكشف سر سلالة الإنفلونزا الجديدة

وكشف الدكتور وليد شوقي، الباحث في كلية طب جامعة نيويورك، عن سر السلالة الجديدة للإنفلونزا، المنتشرة حاليًا، فقال: "فيروس الإنفلونزا الجديدة موجود منذ نحو 3 أسابيع، وهو سلالة جديدة من فيروس الانفلونزا، والتحاليل كشفت عن فيروس الإنفلونزا الجديد ويسمي "subclade K"، هو شديد ومن أعراضه كحة شديدة، وبلغم شديد، وسخونة شديدة، وألم شديد جدًا في الجسم".

أعراض الأنفلونزا الجديدة، فيتو

وعن أعراض الإنفلونزا الجديدة في الأطفال، قال الدكتور وليد شوقي: "وفي الأطفال الصغار يكون لديهم قيء، ولديهم عدم الرغبة في الأكل، ويصيب الكبار والصغار، ويكون شديد في الأطفال أقل من 5 سنوات، وفي الكبار أكثر من 65 عامًا، وأيضًا في الحوامل وأصحاب أمراض المناعة".

الإنفلونزا ليست فيروس كورونا

وأكد الدكتور وليد شوقي أن "الإنفلونزا الجديدة ليست فيروس كورونا، هي فيروس الإنفلونزا الجديد، وهذا هو الطبيعي في فيروس الإنفلونزا، أنه يقوم بعمل سلالات جديدة، وللأسف تطعيم الإنفلونزا تم عمله قبل أن يتم الكشف عن الإنفلونزا الجديدة، يعطى نوع من الحماية لكن ليست شديدة".

نصائح للأطفال الصغار، فيتو

ووجه الدكتور وليد شوقي نصائحه للأطفال المرضى فقال: "ينصح أن الأطفال الذين لديهم كحة شديدة وأعراض دور برد ألا يذهب للمدرسة، حتى يتم خفض حرارته تلقائيًا بدون خافض للحرارة وتبدأ أعراضه في التحسن، ودور المدرسة عدم السماح للأطفال المرضى بالبرد التواجد في المدرسة ويطلب منهم البقاء في المنزل، وعدم التعامل من الأشخاص أكثر من 65 عامًا".

وأضاف: "الأمر ليس مثل فيروس كورونا والكمامة ليست مطلوبة لكل الناس، الكمامة للطبيب أو في حالة وجود مريض حتي لا يتعرض السليم لرذاذ المريض".

التحذير من حقن البرد القاتلة

وحذر الطبيب وليد شوقي من أخذ حقنة هتلر، أو حقنة ميكس أو حقنة البرد الموجودة في الصيدليات "حقنة واحدة غير تطعيم الإنفلونزا"، ويتم إعطاؤها في مصر للمرضى من قبل بعض الصيدليات ووزارة الصحة حذرت منها، وهي عبارة عن حقنة كورتيزون مع مضاد حيوي مع مسكن، ويتم حقن المريض بها، وهناك من توفى بسبب هذه الحقنة.

التحذير من أخذ حقن البرد القاتلة، فيتو



كما حذر الباحث بطب نيويورك من أخذ المضادات الحيوية، إلا بعد استشارة الطبيب، المضاد الحيوي يقلل المناعة ويقتل البكتريا النافعة ولن يفيد في علاج الفيروس، ويؤدي لوجود نوع من البكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي.

ونصح بعدم تناول الكورتيزون، إلا في حالات معينة الذي يعانون من إلتهاب رئوي في المستشفى أحيانًا يقوم الأطباء بإعطائهم كورتيزون، لحالات معينة، لأنه يخفض المناعة ولن يفيد في حالة الفيروس.

علاج السلالة الجديدة للإنفلونزا

ولعلاج السخونة الناتجة عن الفيروس، نصح الدكتور وليد شوقي بعمل كمادات، قائلًا: "الكمادات يتم وضعها على الرقبة أو الذراع، في الأماكن التي بها أوعية دموية كثيرة لسحب الحرارة، الحرارة أقل من 38 لا تعالج، لكن العلاج يكون عندما تكون الحرارة أعلى من 38.5 درجة، لكن في حالة الأطفال وكبار السن والحوامل لابد من العلاج الفوري للحرارة، وأفضل علاج الباراسيتامول ولكن ليس بجرعات كبيرة أو ساعات متقاربة حتى لا تسبب فشلا في الكبد".



وفي حالة علاج الصداع واحتقان الأنف أو الزور الناتج عن الفيروس، قال الدكتور وليد شوقي: "يكون العلاج من خلال قرص كلاريتين أو زيرتك مرة كل 24 ساعة، واحتقان الزور بالغرغرة بماء بالملح، أما الكحة الجافة يأخذ لها مثبط كحة، لكن كحة البلغم يأخذ لها مذيب للبلعم".





