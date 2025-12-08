الإثنين 08 ديسمبر 2025
زيلينسكي: لا يجوز التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا قانونيًا وأخلاقيًا

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي جزء من أراضيها لروسيا، معتبرًا أن ذلك غير مقبول من الناحية القانونية ولا الأخلاقية.


وأوضح أن الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية يمثل جوهر الصراع، وهو المعيار الأساسي لأي تسوية سياسية محتملة.

زيلينسكي: لا حلول على حساب أوكرانيا

قال زيلينسكي إن كييف لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، لكنها ترفض أي مقترحات دولية تتضمن تنازلات إقليمية كجزء من تسوية الحرب.


وأشار إلى أن بعض الأطراف الدولية تحاول الدفع نحو حلول وسط، إلا أن أوكرانيا ترى ذلك "انتصارًا مجانيًا" لموسكو وخطوة تهدد الأمن الأوروبي بالكامل.

زيلينسكي: الدستور يمنع التنازل عن الأراضي

ذكّر زيلينسكي بأن الدستور الأوكراني يمنع التخلي عن أي أراضٍ، وأن أي اتفاق دولي يخالف هذا المبدأ سيكون غير شرعي.


وأكد أن أي تغيير في حدود الدولة يتطلب استفتاءً شعبيًا لا يمكن إجراؤه في ظروف الحرب والاحتلال.

زيلينسكي عن البعد الأخلاقي: حماية المواطنين تحت الاحتلال الروسي

واعتبر الرئيس الأوكراني أن التخلي عن الأراضي يعني عمليًا التخلي عن ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت السيطرة الروسية، وهذا لا يمكن قبوله أخلاقيًا.


وأضاف أن الحكومة الأوكرانية تتحمل مسؤولية حماية هؤلاء السكان والدفاع عن حقوقهم.

رسالة تحدٍ لروسيا: الحرب لن تغيّر الواقع القانوني

قال زيلينسكي إن السيطرة العسكرية الروسية على بعض المناطق لن تمنح موسكو أي شرعية دولية، مؤكدًا أن الحرب "لن تغيّر حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا".


وشدد على أن بلاده ستواصل العمل على استعادة جميع أراضيها المحتلة.

