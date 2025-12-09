الإمارات تفوز على الكويت 3-1 وتتأهل لربع نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، حقق منتخب الإمارات فوزا سهلا على حساب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 974، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقامة على الأراضي القطرية.

تقدم المنتخب الإماراتي بهدف أول في الدقيقة 16 عن طريق يحيى الغساني، قبل أن يعزز اللاعب نفسه تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل فهد الهجري هدف الكويت الأول في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الإمارات، إلا أن الرد الإماراتي جاء سريعا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66 عن طريق خيمينز.



وكان أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات، قد أعلن التشكيل الرسمي للأبيض لخوض مباراة الكويت بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

تشكيل الإمارات ضد الكويت

دخل منتخب الإمارات مباراته أمام الكويت بتشكيل مكون من:

حمد المقبالي في حراسة المرمى، ثم روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، ساشا إيفكوفيتش، ماركوس ميلوني، ماجد راشد، نيكولاس خيمينيز، يحيي الغساني، علي صالح، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا.

تشكيل الكويت أمام الإمارات

فيما دخل منتخب الكويت مباراته أمام الإمارات بتشكيل يضم كل من:

خالد الرشيدي بحراسة المرمى، ثم فهد الهاجري، خالد صباح، معاذ الظفيري، عبد الوهاب العوضي، فواز عايض، أحمد الظفيري، يوسف ماجد، سلطان العنزي، محمد دحام، يوسف ناصر.

ترتيب الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

بهذا الفوز رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط ارتقى بها لوصافة المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، ليرافق منتخب الأردن صاحب العلامة الكاملة إلى الدور ربع النهائي في البطولة، بينما ودع منتخبا مصر والكويت المنافسات من الدور الأول.

