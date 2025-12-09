هل تجوز صلاة قيام الليل في التاسعة مساء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المشاهدين الذي قال فيه: «أنا بصلي قيام الليل الساعة 9 مساءً.. هل يجوز؟»، موضحًا الحكم الشرعي في ذلك.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن صلاة الليل تجوز بعد صلاة العشاء مباشرة، وأن الإنسان حر في أدائها في أي وقت من الليل ما دام قد صلى العشاء، مشيرًا إلى أن أفضل أوقاتها هو الثلث الأخير من الليل.

وأضاف أن بعض الناس يفضلون أداءها مبكرًا ثم النوم حتى يستطيعوا الاستيقاظ لصلاة الفجر والذهاب إلى أعمالهم دون مشقة، وهذا أمر محمود.

وأكد أن من يصلي قيام الليل في التاسعة مساءً ثم يخلد للنوم حفاظًا على صلاة الفجر، فإن عمله مقبول بإذن الله، داعيًا بقوله: “نسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال".

