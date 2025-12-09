الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل تجوز صلاة قيام الليل في التاسعة مساء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الصلاة، فيتو
الصلاة، فيتو
18 حجم الخط

رد  الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ  دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المشاهدين الذي قال فيه: «أنا بصلي قيام الليل الساعة 9 مساءً.. هل يجوز؟»، موضحًا الحكم الشرعي في ذلك.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن صلاة الليل تجوز بعد صلاة العشاء مباشرة، وأن الإنسان حر في أدائها في أي وقت من الليل ما دام قد صلى العشاء، مشيرًا إلى أن أفضل أوقاتها هو الثلث الأخير من الليل.

وأضاف أن بعض الناس يفضلون أداءها مبكرًا ثم النوم حتى يستطيعوا الاستيقاظ لصلاة الفجر والذهاب إلى أعمالهم دون مشقة، وهذا أمر محمود.

وأكد أن من يصلي قيام الليل في التاسعة مساءً ثم يخلد للنوم حفاظًا على صلاة الفجر، فإن عمله مقبول بإذن الله، داعيًا بقوله: “نسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي

مواد متعلقة

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

طولان: منتخب مصر"ولد يتيما" وأحمد دياب يتحمل مسؤولية كارثة كأس العرب (فيديو)

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

إعلام سوري: أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا لمتابعة الملفات الاقتصادية والخدمية

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن عن خدمة جديدة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بالقليوبية

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز صلاة قيام الليل في التاسعة مساء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads