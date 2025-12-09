في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

18 حجم الخط

الشيخ عطية صقر، عالم من علماء الأزهر الأجلاء، صاحب منهج وسطى وفكر مستنير، تخرج من كلية أصول الدين، وشغل منصب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، وكان عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وله قبول عند جمهور المسلمين، رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 9 ديسمبر عام 2006.

وكان له فتوى شهيرة عن أسماء الله الحسنى واسم الله الأعظم، حيث يقول فيها الشيخ عطية صقر: "جاء فى كتاب الأذكار للإمام النووي أن الله سبحانه وتعالى فى سورة الأعراف قال: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها" وأن النبى النبى صلى الله عليه وسلم قال " لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر.. وذكر الأسماء"، وهذا الحديث رواه البخاري، أما الأسماء فرواها الترمذى.

أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين

وجاء فى شرحه لصحيح مسلم أن العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث ليس فيه حصر بأسمائه سبحانه وتعالى، وقال القاضى أبو بكر فى كتاب التمهيد عن أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين: هى عبارة عن كون الله تعالى على أوصاف شتى لقوله تعالى " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها "، وقال علماء الكلام: إن تسمية الله بالأسماء توقيفية أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وذلك للاحتياط.

ويثور السؤال هنا: أي هذه الأسماء الذى إذا دعا به الإنسان استجاب الله له وأى هذه الأسماء أكثر تقربا إلى الله؟

الشيخ عطية صقر

يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر قائلا: يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة الإسراء: “قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى”، والإنسان مخير فى أن يدعو ربه بأي اسم من الأسماء التى ذكرت فى القرآن الكريم، ويزيد عددها على التسعة والتسعين التى ذكرت فى الحديث الذى رواه الترمذي، وجاء فى فضلها حديث صحيح البخارى ومسلم (من أحصاها دخل الجنة).

اسم الله الأعظم

وهناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، والراجح من أقوال العلماء أنه مؤلف من عدة أسماء بناء على الأحاديث الواردة فيه، وروى أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إنى أسألك بأنى أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله: “ والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى”. كما رووا أيضا أنه سمع رجلا يدعو بقوله: (اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم ).

وفى بعض الروايات أن اسم الله الأعظم موجود فى آية "وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم"، وفى فاتحة سورة آل عمران (الله لا إله إلا هو الحى القيوم ). رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح.

هناك أسماء لم ينزل بها قرآن

من هنا نرى أن اسم الله الأعظم موجود فى القرآن، على أن هناك أسماء لله لم ينزل بها قرآن، ولم يثبت بها حديث، فقد جاء فى بعض أدعية النبى صلى الله عليه وسلم (أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب غمى ). رواه ابن السنى عن أبي موسى الأشعرى، وذكره النووي فى كتابه "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.