الحسد من الأمور الشائعة بين الناس، خاصة أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، كما أنه مجرب ومشاهد بين الناس.

وحسد الأقارب ظاهرة سيئة خاصة أنها تعبر عن قلوب سيئة ونفوس مريضة لا تتمنى الخير لغيرها.

وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى قراءة المعوذتين لعلاج الحسد والعين، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أدعية تحصين النفس من الحسد.

أدعية للتحصين من الحسد، فيتو

الحسد والعين

الحسد خُلق سيئ لا يجب على المسلم أن يتحلى به، ويشير الحسد في الأصل إلى تمني زوال نعمة الغير وهلاك وحقد قلب صاحبه، وهو مرض من أخطر أمراض القلوب، وأشدها فتكًا بالإنسان نفسه وغيره.

ووصف الله تعالى بها أهل الكتاب متمنين كفر المؤمنين بعد إيمانهم، بعدما تبين لهم الحق قال تعالى: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ).

أما العين فهو إعجاب شديد بالنعم عن طريق النظر إليها يمقت فيها النعم ويفتك بها، وكلما اشتدت النظرة سوءًا كان الضرر أشد وأوقع على صاحبها ولو كان هو نفسه أو ماله أو ولده حيث أنها شئ ينبع من ذاته.

والحسد أشمل وأعم من العين، حيث إن العين نوع من أنواع الحسد وليس العكس، والعين ذكرت في القرآن الكريم بمعنى الحسد في قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} الآية 5 من سورة الفلق.

ويسمى الشخص الذي يبلي غيره بالعين “معيان” أو بصفة المبالغة “عائن”، والشخص الذي يُبتلى بالعين “مَعِين”.

وروي عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: “العينُ حقٌّ ولو كان شيءٌ سابقَ القدَرِ لسبَقَتْه العينُ وإذا استُغْسِلْتم فاغسِلوا”. [المحدث: الأرناؤوط| خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح على شرط الصحيح].

أنواع حسد الأقارب وعيونهم

ورد في أنواع حسد الأقارب والعين، أن للعين أنواعا عديدة منها ما يلي:

العين: حيث تحدث دون قصد من أي شخص، حتى ولو كان يحبك، وليس شرطًا أن يكون كارهًا لك أو حاقدًا عليك.

الحسد: يحدث من شخص يتمنى زوال نعمتك، حيث يرى أنك لا تستحقها، أو أنه هو من يستحقها وهو غير محب بل كاره لك.

النظرة: تحدث النظرة من الجن أي أنه الجن من يكون العائن.

النفس: تحدث من نفس الشخص لذاته، حيث ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب أو لماله، ومن ثم يصيبه نفسه بالعين.

أدعية لتحصين النفس من الحسد

ذُكرت أدعية التحصين من حسد الأقارب، في القرآن الكريم قوله تعالى: “وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ”، وأجمل ما يدعو به الإنسان للوقاية والتحصين من الحسد:

1- «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات.

2- «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

3- «أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

4- «أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

5- «أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».

6- «أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».

7- «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».

8- «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».

9- «اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».

10- «اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، وعلى النجاح في العلم والتعليم، وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، وعلى التميز بالذكاء والفهم، وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج».

