دين ودنيا

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم عقوق الوالدين؟..أمين
ما حكم عقوق الوالدين؟..أمين الفتوى يجيب(فيديو)
ما حكم عقوق الوالدين، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال إحدى المواطنات حول تصرف أخوها بعد عودته من السفر وكيف صار يؤذي والدته.

وأوضح أمين الفتوى حكم العقوق وفضله وعقوبته الشرعية، خلال برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامي مهند السادات.

أمين الفتوى: عقوق الوالدين ذنب عظيم

وأكد أمين الفتوى على فخر أن العقوق من أكبر الكبائر، وسلوك يخالف الفطرة الإنسانية السليمة التي تدفع الإنسان إلى بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما.

ودعا الدكتور علي فخر للشاب قائلًا:«ربنا يهديه ويصلح حاله وينوّر بصيرته ويجعله بارًا بوالدته يا رب».

وبيّن أمين الفتوى، أن الوالدين تحمّلا الكثير من المشقة في تربية أبنائهما، وأن تذكّر هذه التضحيات يدفع الإنسان إلى الإحسان إليهما كما أحسنا إليه في صغره.

أمين الفتوى: عقوق الوالدين أشكال وأمثلة

أوضح فخر أن العقوق قد يكون مباشرًا أو غير مباشر، وكلاهما من أعظم الذنوب، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«إن من أكبر الكبائر أن يسبّ الرجل والديه».

دار الافتاء توجه نصيحة للشباب بشأن عقوق الوالدين

شدد أمين الفتوى على ضرورة تذكّر أن الإحسان يُقابَل بالإحسان، والعقوق يجلب العقوق، فمن يعق والديه قد يُبتلى بعقوق أولاده، وهو أمر مكروه شرعًا.

أمين الفتوى: الإصلاح يبدأ بالنسبة والاعتراف بالخطأ

ودعا فخر الله أن يصلح حال جميع الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، مؤكدًا أن الإصلاح يبدأ بالنية والاعتراف بالخطأ والسعي نحو البر والطاعة.

ما حكم عقوق الوالدين عقوق الوالدين أمين الفتوي دار الإفتاء فتاوي الناس الدكتور على فخر

