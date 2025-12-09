نائب الرئيس الجامبي يفتتح المركز الطبي المصري في " بانجول" (فيديو)

18 حجم الخط

افتتح نائب الرئيس الجامبي، محمد بي إس جالو، المركز الطبي المصري المملكوك للشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية، في العاصمة الجامبية بانجول.

حفل افتتاح المركز الطبي المصري بالعاصمة الجامبية بانجول

وشارك في حفل الافتتاح العديد من المسؤولين الجامبيين، وفي مقدمتهم وزير الصحة ورئيس هيئة الاستثمار وعدد من رجال الأعمال من الجانب الجامبي.

وحضر الحفل من الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية، ومستشارو وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية.

