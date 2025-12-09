الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت اليوم،
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 ديسمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط  صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 8 إلى 17 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 5 و5.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 11 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 50 جنيها.
<strong alt=
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 14 إلى 17 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 14 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 10 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 13 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار البط صغير العمر

 فيما تباينت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 20 إلى 21 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 19 إلى 20 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم سعر البط اليوم أسعار البط اليوم سعر الكتكوت سعر الكتاكيت

الأكثر قراءة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

نفخر بالمصريين، ملياردير إماراتي يوجه رسالة لمصر للطيران بعد أزمة إيرباص

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

غيابات بالجملة، تشكيل منتخب الأردن أمام مصر بكأس العرب

لم أذهب لـ تل أبيب في حياتي، نجيب ساويرس يعلق على مزاعم زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية للتحصين من الحسد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads