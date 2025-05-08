لا تتطلع على عورات جارك، علي جمعة يكشف طرق تحقيق الأمان في المجتمع

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أهمية الأمن الاجتماعي لتحقيق أعلى مستويات السلام، موضحًا أهمية أن يأمن الجار شر جاره ويرجوا خيره حتى يحدث السلام في المجتمع.

الأمن الاجتماعي يحقق أعلى مستويات السلام

وكشف علي جمعة عن أهمية أن يجعل المسلم جاره لا يتوقع منه أي اعتداء أو بغي، يشمل مفهوم الجار المسلم والكافر والحر والعبد والغني والفقير والقريب والأجنبي والقاصي والداني والأفراد والجماعات، وأن يصفح عن زلاته، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره.

وعن الأمان في المجتمع الواحد، قال الدكتور علي جمعة: "الأمن الاجتماعي هو أعلى مستويات تحقُّق السلام، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال: "ألا أخبركم بخيركم من شركم؟.." قال: فسكتوا.. فقال: ذلك ثلاث مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال: "خيركم مَن يُرْجَي خيره، ويؤمن شره، وشركم مَن لا يُرْجَي خيره ولا يؤمن شره". (أخرجه الترمذي في سننه)

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه

وأكد الدكتور علي جمعة أن "الخير لا يتمثل فقط في إفشاء السلام وفعله، بل في استمراره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن خير المؤمنين وهو الشخص الذي يفعل الخير وما يزال يفعله حتى يأمنه المجتمع كله فيتوقع منه دائمًا السلام، ويأمنه دائمًا فلا يتوقع منه أي شر أو عدوان".

وتابع علي جمعة "ورد في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه". فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض على السلام مع الجار، بمعني عدم إيذائه، وفي مستوى أعلى يأمر بتوفير الأمان للجار من البوائق والشرور، أي يجعل المسلم جاره لا يتوقع منه أي اعتداء أو بغي، وذلك لا يتحقق إلا بمداومة تقديم البر والسلام لجاره"

مفهوم الجار في الإسلام

وعن مفهوم الجار في الإسلام، قال الدكتور علي جمعة: "ومفهوم الجار في الإسلام مفهوم شامل، يشمل المسلم والكافر والحر والعبد والغني والفقير والقريب والأجنبي والقاصي والداني والأفراد والجماعات، فتحقيق السلام مع الجار هو نواة تحقيق السلام في المجتمع ككل، وهو طريق تحقيق الأمن الاجتماعي".

وعن آداب الجار تجاه جاره، قال الدكتور علي جمعة: "وكما وضَّح دين الإسلام آداب إفشاء السلام وسلوكياته، نص كذلك على قواعد حب الجار، فأورد الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) جملة هذه السلوكيات فقال رحمه الله: (وجملة حق الجار: أن يبدأه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن زلاته، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره. ولا في مصب الماء في ميزابه، ولا في مطرح التراب في فنائه".

وتابع علي جمعة قائلًا: "ولا يضيق طرقه إلى الدار، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف له من عوراته، وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته، ولا يسمع عليه كلامًا، ويغض بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى خادمته، ويتلطف بولده في كلمته، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه).

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