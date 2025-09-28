الأحد 28 سبتمبر 2025
هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أن الممتلكات نوعان: أشياء عامة مباحة للجميع مثل مياه النهر أو البحر، وأشياء مملوكة لأشخاص بعينهم يجب استئذانهم قبل استخدامها. وبناءً عليه، فإن خدمة الإنترنت الخاصة بالجار تعتبر ملكًا له، ومن الأفضل استئذانه قبل استخدامها، حتى لو كان الواي فاي مفتوحًا بلا كلمة مرور.

وأضاف خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، أن الاتصال العفوي غير المقصود – مثل أن يلتقط الهاتف الشبكة ويصل إشعار برسائل – لا إثم فيه ولا حرج على الشخص، لكن الأفضل تنبيه الجار إلى ضرورة تأمين شبكته حتى لا تنفد باقته أو يتعرض لمشاكل.

حكم استخدام برامج اختراق شبكات الواي فاي 

كما حذّر من قيام بعض الأطفال أو الشباب باستخدام برامج اختراق لشبكات الواي فاي، مؤكدًا أن هذا من أخطر الأفعال لما قد يسببه من مشكلات مالية وأمنية، خاصة مع انتشار المحافظ الإلكترونية على الهواتف.

وأكد أن مسؤولية متابعة الأبناء وتوجيههم تقع على عاتق الوالدين، وأن التربية السليمة تقتضي غرس المبادئ والأخلاق التي تمنع الاعتداء على خصوصيات الآخرين، مع مواكبة التطور التكنولوجي بشكل آمن وأخلاقي.
 

