تحرك عاجل من إسرائيل بعد هتافات للجيش السوري تأييدا لغزة (فيديو)

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة على مستوى رفيع عقب انتشار مقاطع مصورة تظهر عناصر من الجيش السوري يرددون هتافات داعمة لغزة ويصفون إسرائيل بالعدو.

قوات الجيش السوري تردد هتافات داعمة لغزة خلال عرض عسكري في دمشق

من جانبها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب تعتزم اتخاذ خطوات رسمية تجاه النظام السوري، تشمل توجيه رسائل "شديدة اللهجة" والمطالبة بتوضيح الموقف وإدانة الشعارات التي ظهرت في العروض العسكرية أمس الإثنين في دمشق.

الجيش العربي السوري يهتف لغزة

وجاءت هذه التطورات بعد تداول مقاطع فيديو يظهر فيها جنود سوريون وهم يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت.. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. الله أكبر"، وذلك خلال العروض العسكرية التي نظمتها وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.

الجيش العربي السوري يهتف لغزة

يا غزة حنا معاكي للموت https://t.co/ifa71lSSKI pic.twitter.com/8NcCeSYbTi — ماهر 🇸🇾 (@mahr55183996) December 8, 2025

وجاء ذلك خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لانتصار الثورة السورية، حيث هتف جنود الجيش العربي السوري لغزة.

وكشف مسؤول أمني إسرائيلي عن نظرة تشككية عميقة تجاه النظام السوري الجديد، قائلا: "نتعامل مع النظام السوري وفق مقاربة: التشكيك ثم التشكيك بهم. ننظر إليهم بكثير من الريبة، وطبيعة هذا النظام بنظرنا جهادية متطرفة".

وأضاف المسؤول أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع التسجيلات وتداعياتها عن كثب، معتبرا أن ظهور مثل هذه الهتافات في مناسبات رسمية "قد يشير إلى تغير في رسائل النظام أو محاولة لاستثمار الأوضاع الإقليمية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.