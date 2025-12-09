تحرك عاجل من إسرائيل بعد هتافات للجيش السوري تأييدا لغزة (فيديو)

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية عقدت  سلسلة اجتماعات مكثفة على مستوى رفيع عقب انتشار مقاطع مصورة تظهر عناصر من الجيش السوري يرددون هتافات داعمة لغزة ويصفون إسرائيل بالعدو.

قوات الجيش السوري تردد هتافات داعمة لغزة خلال عرض عسكري في دمشق

من جانبها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب تعتزم اتخاذ خطوات رسمية تجاه النظام السوري، تشمل توجيه رسائل "شديدة اللهجة" والمطالبة بتوضيح الموقف وإدانة الشعارات التي ظهرت في العروض العسكرية أمس الإثنين في دمشق.

الجيش العربي السوري يهتف لغزة

وجاءت هذه التطورات بعد تداول مقاطع فيديو يظهر فيها جنود سوريون وهم يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت.. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. الله أكبر"، وذلك خلال العروض العسكرية التي نظمتها وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.

وجاء ذلك خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لانتصار الثورة السورية، حيث هتف جنود الجيش العربي السوري لغزة.

وكشف مسؤول أمني إسرائيلي عن نظرة تشككية عميقة تجاه النظام السوري الجديد، قائلا: "نتعامل مع النظام السوري وفق مقاربة: التشكيك ثم التشكيك بهم. ننظر إليهم بكثير من الريبة، وطبيعة هذا النظام بنظرنا جهادية متطرفة".

وأضاف المسؤول أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع التسجيلات وتداعياتها عن كثب، معتبرا أن ظهور مثل هذه الهتافات في مناسبات رسمية "قد يشير إلى تغير في رسائل النظام أو محاولة لاستثمار الأوضاع الإقليمية".

