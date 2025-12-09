بعد تجسس الاحتلال عليه، معلومات عن مركز التنسيق الأمريكي المدني العسكري بجنوب إسرائيل

18 حجم الخط

انتشرت أنباء تفيد بأن إسرائيل تراقب وتتجسس على مركز التنسيق الأمريكي المدني-العسكري في كريات غات جنوب إسرائيل.

أبرز المعلومات عن مركز التنسيق الأمريكي

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المركز الأمريكي

المركز يقع في مبنى متعدد الطوابق في المنطقة الصناعية بـ "كريات غات"، على بعد نحو 20 كيلومترًا من حدود غزة.

وكان يُستخدم سابقًا من قبل مؤسسة غزة الإنسانية، التي تحولت مواقع توزيع الغذاء التابعة لها قبل أشهر إلى مصائد موت لمئات الفلسطينيين.

فيما خصص طابق لكل من الإسرائيليين والأمريكيين على حدة، فضلًا عن مكاتب للحلفاء الرئيسيين.

كما يتضمن المبنى قاعة رئيسية ضخمة بلا نوافذ مفروشة بالعشب الصناعي، وألواح بيضاء تقسم المساحة إلى مناطق اجتماعات غير رسمية حيث يختلط الجنود بالدبلوماسيين وعمال الإغاثة.

وقد أُنشئ في أكتوبر الماضي (2025) لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنسيق المساعدات، ووضع خطط لمستقبل غزة وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب.

كما كُلف الجنود الأمريكيون في المركز بدعم زيادة الإمدادات والمساعدات الأساسية إلى غزة.

وقبل وقت سابق وبحسبةشبكة العربية، فقد كشفت مصادر مطلعة أن عملاء إسرائيليين ينفذون عمليات مراقبة واسعة النطاق للقوات الأمريكية وحلفائها المتمركزين (يضم ممثلين عن بريطانيا والإمارات فضلًا عن متخصصين أجانب وعرب، ومنظمات إغاثية) في تلك القاعدة الأمريكية.

كما أوضحت المصادر أن "حجم جمع المعلومات الاستخباراتية حول المركز (CMCC) دفع قائد القاعدة الأمريكية، الفريق أول باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره الإسرائيلي لاجتماع أبلغه فيه بأن التسجيل يجب أن يتوقف، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كذلك أعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن مخاوفهم من قيام إسرائيل بالتسجيل داخل المركز، وتم تحذير بعضهم من مشاركة معلومات حساسة خشية أن يتم جمعها واستغلالها.

مخاوف انتهاك القانون الدولي

أبدى العديد من الدبلوماسيين وعمال الإغاثة توجسهم من التواجد في المركز، خشية انتهاك القانون الدولي، واستبعاد الفلسطينيين من التخطيط لمستقبلهم، لاسيما أن القاعدة أو المركز المذكور يعمل بلا تفويض دولي واضح، ويمزج بين العمل العسكري والإنساني، ولا يضم أي فلسطينيين.

مخاوف ترك مستقبل غزة بالكامل في يد إسرائيل

لكنهم في الوقت عينه "يخشون من أن يؤدي ابتعادهم إلى ترك مستقبل غزة بالكامل في يد إسرائيل والمخططين العسكريين الأمريكيين الجدد، الذين يفتقرون إلى المعرفة بالسياق السياسي الأوسع للمنطقة".

وفي السياق، قال أحدهم: "لسنا متأكدين من مقدار الوقت والطاقة التي يجب أن نستثمرها، لكن هذه هي فرصتنا الوحيدة لجعل الأمريكيين يستمعون إلينا".

نفي إسرائيلي



في المقابل، رفض الجيش الأمريكي التعليق على مسألة التجسس، فيما نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمر.

وقال في بيان "إنه يقوم بتوثيق وتلخيص الاجتماعات التي يشارك فيها من خلال بروتوكولات محددة، كما تفعل أي جهة مهنية من هذا النوع بطريقة شفافة ومتفق عليها".

كما اعتبر أن "الادعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجمع معلومات استخباراتية عن شركائه في اجتماعات يشارك فيها بشكل فعّال هو أمر سخيف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.