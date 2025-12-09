الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب السوري، إطلاق النار في القنيطرة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
18 حجم الخط

في تكرار للاعتداءات على الجنوب السوري، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، النار في الهواء بهدف "فرض الأمن" في ريف القنيطرة، كما توغلت آلياته في المنطقة مجددًا.

تكرار للاعتداءات على الجنوب السوري

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا على تقارير حوّل إطلاق نار تجاه سوريين في القنيطرة أن "القوات أطلقت النار في الهواء لإبعاد مُخلّي الأمن".

كما دخلت قوة مؤلفة من سيارتين عسكريتين إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر من نقطة العدنانية، وقامت بنصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة على طريق السلام في ريف القنيطرة دون إجراء عمليات تفتيش للمارة، وفق ما ذكرته "سانا".

سقوط النظام السوري 

يذكر أنه منذ سقوط النظام السوري السابق العام الماضي، نشرت إسرائيل قوات ومعدات عسكرية في جنوب سوريا متجاوزة المنطقة العازلة التي تعود لعام 1974، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في جبل الشيخ.

كما نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، وفق ما كشف الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية السورية عبيدة غضبان.

في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "يريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى جبل الشيخ"، وهو ما رفضه الجانب السوري.

ولم تسفر 6 جولات من المحادثات التي جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أمريكية، عن التوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، علمًا بأن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر الماضي، وفق رويترز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي الجنوب السوري

مواد متعلقة

أول رد من حماس على إعلان الاحتلال حدود جديدة لـ غزة

تصعيد جديد من الاحتلال بالضفة، اقتحام جامعتي القدس وبيرزيت ومداهمات واعتقالات

بعد تجسس الاحتلال عليه، معلومات عن مركز التنسيق الأمريكي المدني العسكري بجنوب إسرائيل

مسؤولون إسرائيليون يحذرون وزير جيش الاحتلال من تصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

نفخر بالمصريين، ملياردير إماراتي يوجه رسالة لمصر للطيران بعد أزمة إيرباص

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

غيابات بالجملة، تشكيل منتخب الأردن أمام مصر بكأس العرب

لم أذهب لـ تل أبيب في حياتي، نجيب ساويرس يعلق على مزاعم زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية للتحصين من الحسد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads