مسؤولون إسرائيليون يحذرون وزير جيش الاحتلال من تصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة الغربية

18 حجم الخط

أفادت القناة 13 العبرية بأن 600 مسؤول إسرائيلي سابق بالأجهزة الأمنية حذروا وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس من خطر تصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة الغربية.

ويأتي ذلك في وقت تكثر فيه هجمات المستوطنين اليهود المتطرفين على الفلسطينيين بالضفة الغربية بدعم من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

سموتريتش يخصص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة بالضفة

ومن جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خصص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية للسنوات الخمس المقبلة.

يشار إلى أن سموتريتش، منذ توليه منصب وزير المالية في حكومة الاحتلال، يسعى إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما يلاحظ أنه يحاول تهجير المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم.

إسرائيل تخصص ميزانية جديدة لبناء قواعد عسكرية تمهيدا لضم الضفة الغربية

وفي سياق منفصل، خصصت إسرائيل ميزانية جديدة تهدف إلى إنشاء قواعد عسكرية إضافية في الضفة الغربية، بعد اتفاق بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تحديد ميزانية جيش لعام 2026 بقيمة 112 مليار شيكل، أي ما يقارب 35 مليار دولار، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، وسيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لإقامة بنى عسكرية جديدة داخل الضفة.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية هذه الميزانية بأنها محدودة، مشيرة إلى أنها ستعتمد على قوة تشغيلية افتراضية مكوّنة من 40 ألف جندي احتياط فقط، وهو ما يتعارض مع موقف رئيس الأركان إيال زامير.

واعتبرت الصحيفة العبرية أن قبول هذا السقف المالي يمثل "انتصارًا لوزارة المالية" على وزارة جيش الاحتلال، لا سيما وأن كاتس كان قد طلب في وقت سابق ميزانية قدرها 140 مليار شيكل أي نحو 43.18 مليار دولار لتغطية احتياجات جيش الاحتلال في ظل الضغوط الكبيرة على قوات الاحتياط واستمرار سيناريوهات الحرب متعددة الجبهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.