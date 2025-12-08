بناء الإنسان أساس التنمية، قوافل مجانية لطلاب الثانوية والإعدادية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والإعدادية بالمحافظة تحت شعار "بناء الإنسان أساس التنمية".

19 معلم بقوافل تعليمية مجانية

قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد: إن القوافل بمشاركة ١٩ من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، ابتداء من 14-15 ديسمبر الجاري.

وأوضح فكري، أن القوافل ستقدم في المواقع التالية وهي بمركز الخارجة بقاعة على حريف، قاعة الاستكشاف، ومدرسة الثانوية الفنية بنات وتهدف القافلة التعليمية من ورائها بتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

تعاون بين وزارتي الشباب والتعليم

وأضاف مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن القوافل بالمجان تنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية، ووحدة تصدوا معنا، والأزهر الشريف وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لطلاب الشهادة الإعدادية، الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، للعام الثالث عشر على التوالي.

