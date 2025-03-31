الإثنين 31 مارس 2025
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ثقافة وفنون

إنجي كيوان الحصان الرابح في دراما رمضان 2025

إنجي كيوان، فيتو
إنجي كيوان، فيتو

حققت النجمة الشابة انجي كيوان، نجاحا ملحوظا في موسم دراما رمضان 2025، حيث أثارت ردود فعل إيجابية من الجمهور على دورها المميز في مسلسل "وتقابل حبيب"، ودورها بمسلسل "سيد الناس" الذي حظي بشعبية كبيرة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شخصياتها فى العملين، مؤكدين أن انجى كيوان استطاعت أن تكون الحصان الرابح في الأعمال الدرامية.

ورغم مسيرتها الفنية القصيرة التي بدأت منذ سنوات، إلا أنها أثبتت جدارتها في مجالي السينما والتلفزيون، بتقديمها عدة شخصيات مميزة في أعمال سابقة مثل "ستات بيت المعادي" بشخصية "نورا"، و"الوضع مستقر" في شخصية "ناردين"، ومسلسل "مجنونة بيك" بشخصية "هادية"، وغيرها من الأدوار التي أثبتت موهبتها الفائقة.

وتمكنت أنجي من تثبيت نفسها كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في صناعة الدراما، حيث قدمت هذا العام أدوارا أثارت إعجاب جمهورها بشكل غير مسبوق، وبفضل أدائها القوي والجذاب، أصبحت أنجي كيوان واحدة من أكثر النجوم المتابعين في موسم رمضان هذا العام، كما استطاعت أن تضع بصمتها في عالم الدراما، لتصبح أحد الأسماء اللامعة التي يترقب جمهورها الجديد في كل عمل فني تقدمه.

وتتمع انجى كيوان بحضور طاغ على الشاشة وبتلقائية خاصة تبرز في كل دور تقدمه، مما يخلق بين الكاميرا وبينها علاقة خاصة، تكتشفها عين المشاهد، وتتميز كيوان بتفاعلها الطبيعي مع شخصياتها التي تجسدها، كأنها تمثل بكل جزء من كيانها، كما أنها لا تتوقف عن التجدد والتطور.

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انجي كيوان النجمة الشابة أنجي كيوان وتقابل حبيب سيد الناس موسم دراما رمضان 2025

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