أبرزها دعم التصدير، تفاصيل خطة عمل صناعة الشيوخ بدور الانعقاد الأول

وضعت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، خطة عملها بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

دعم الصناعة بالتنسيق مع الحكومة

تتضمن خطة عمل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والتي تم اعتمادها في آخر اجتماع للجنة، العمل على دعم الصناعة المصرية، وكيفية العمل مع الحكومة لوضع أطروحات وحلول من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



دعم زيادة التصدير للخارج

كما تتضمن خطة دعم قطاع الصناعة، وفقا لرؤية اللجنة بمجلس الشيوخ، دعم التصدير وزيادته، وفق توجيهات الرئيس السيسي بهدف توطين الصناعة وتقليل الفجوة الدولارية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الثقافة الصناعية.



تنمية الصادرات غير البترولية

وتتضمن خطة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بحث كيفية تنمية الصادرات المصرية غير البترولية، وزيادة صادرات الصناعات التي لها مكون محلي، بالإضافة إلى كيفية محاربة التضخم وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية.

كما تضمنت الخطة لدور الانعقاد العادي الأول، العمل على زيادة معارض السلع الاستهلاكية التنافسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وأهمية تطوير الصناعة، سواء كانت في القطاع الخاص أم الحكومي، بهدف حدوث تكامل لضبط الأسعار.





كما تم تأكيد أهمية الإسراع في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، والحدّ من الاعتماد على الاستيراد.

وتم التوافق على ضرورة تقديم حلول عملية وسريعة للمعوقات التمويلية والإدارية التي تواجه المنشآت المغلقة.

