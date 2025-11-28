الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أبرزها دعم التصدير، تفاصيل خطة عمل صناعة الشيوخ بدور الانعقاد الأول

اجتماع لجنة الصناعة
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، فيتو
18 حجم الخط

وضعت  لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، خطة عملها بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 

دعم الصناعة بالتنسيق مع الحكومة

تتضمن خطة عمل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والتي تم اعتمادها في آخر اجتماع للجنة، العمل على دعم الصناعة المصرية، وكيفية العمل مع الحكومة لوضع أطروحات وحلول من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 

دعم زيادة التصدير للخارج

كما تتضمن خطة دعم قطاع الصناعة، وفقا لرؤية اللجنة بمجلس الشيوخ، دعم التصدير وزيادته، وفق توجيهات الرئيس السيسي بهدف توطين الصناعة وتقليل الفجوة الدولارية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الثقافة الصناعية.
 

تنمية الصادرات غير البترولية 

وتتضمن خطة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بحث كيفية تنمية الصادرات المصرية غير البترولية، وزيادة صادرات الصناعات التي لها مكون محلي، بالإضافة إلى كيفية محاربة التضخم وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية.

كما تضمنت الخطة لدور الانعقاد العادي الأول، العمل على زيادة معارض السلع الاستهلاكية التنافسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وأهمية تطوير الصناعة، سواء كانت في القطاع الخاص أم الحكومي، بهدف حدوث تكامل لضبط الأسعار.

 

كما تم تأكيد أهمية الإسراع في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، والحدّ من الاعتماد على الاستيراد.

 

وتم التوافق على ضرورة تقديم حلول عملية وسريعة للمعوقات التمويلية والإدارية التي تواجه المنشآت المغلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ الصناعة التصدير لجنة الصناعه المشروعات

مواد متعلقة

كامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك

كامل الوزير: الصناعة المحلية أمامها فرصة متميزة للمنافسة في مجال مضخات المياه

مصر تعرض خطتها لتسريع التنمية الصناعية أمام "اليونيدو".. دعوة لدعم الصناعة في أفريقيا وتعزيز الشراكة مع المنظمة.. وتطالب بتمويل إعادة إعمار غزة

وزيرة البيئة تهنئ وزير الصناعة السعودي لانتخابه رئيسًا لمؤتمر منظمة اليونيدو

الأكثر قراءة

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب؟ شاهد ماذا قال؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

هل تتم الإطاحة بحسام حسن من تدريب المنتخب، هاني أبو ريدة يلمح إلى حالة واحدة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

كاشفا المتسبب في الأزمة، هاني أبو ريدة يبرئ حسام حسن من إهانة مصطفى محمد

أشرف زكي يكشف رسالة عبلة كامل بعد استقالته

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

المزيد
الجريدة الرسمية