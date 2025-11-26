الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس 4 ديسمبر

حددت محكمة جنايات القاهرة 4 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس. 

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالحفر أسفل عقار سكني تفتيشا وبحثا عن الآثار بشكل غير مشروع.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري لفحص البلاغ وبالانتقال إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في أعمال التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة.

وأضافت التحريات أن المتهمين عملوا على الحفر أسفل العقار المشار إليه بقصد البحث عن قطع أثرية لبيعها والكسب غير المشروع منها.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، منها فئوس ومعاول ومعدات حفر بدائية وسلم وسلك كهربائي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

