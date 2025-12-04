الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو
18 حجم الخط

تنظر  محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالحفر أسفل عقار سكني تفتيشًا وبحثًا عن الآثار بشكل غير مشروع.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص البلاغ وبالانتقال إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص في أعمال التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة.

وأضافت التحريات أن المتهمين عملوا على الحفر أسفل العقار المشار إليه بقصد البحث عن قطع أثرية لبيعها والكسب غير المشروع منها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، منها فئوس ومعاول ومعدات حفر بدائية وسلم وسلك كهربائي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس التنقيب عن الاثار النيابة العامة

مواد متعلقة

المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

الأكثر قراءة

موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

لا تقل عن 3 سنوات، احذر استخدام الترويع أو التخويف للناخبين في انتخابات مجلس النواب

انخفاض اليوريا العادي 3326 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)

أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل “زد” الذي لم يعش زمن أم كلثوم

خوفا من غدر ترامب، مادورو يغير مكان نومه بانتظام ويوسع دور الحرس الشخصي الكوبي

بعد انخفاض لم يستمر 24 ساعة، ارتفاع مفاجئ بأسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads