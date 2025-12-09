علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا، وكنت أتمنى اللعب ضده

18 حجم الخط

عبر العماني علي الحبسي، الحارس السابق لبولتون واندررز وويجان أتلتيك وأحد أبرز نجوم الكرة الخليجية في الملاعب الإنجليزية، عن تقديره الكبير للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يمثل أيقونة للعرب جميعًا.

وقال الحبسي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي جمال الغندور: “كنت أتمنى أن ألعب ضد محمد صلاح، بالنسبة إلينا كعرب، صلاح تاريخ كبير وقدوة لأي لاعب يريد أن يتعلم معنى كرة القدم والاحترافية”.

وأضاف: "محمد صلاح حاجة كبيرة.. جمع كل شيء وحقق إنجازات تاريخية للعرب، ليس لمصر فقط. يتميز بعقلية مختلفة واستمرارية مذهلة مع ناديه ليفربول، وتابع: "هل تعلم ما معنى أن يحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الذي لعب فيه أساطير العالم هذا شيء يدعو للفخر؟".

وختم الحارس العماني تصريحاته قائلًا: "أنا كلاعب عربي لعبت في الدوري الإنجليزي، أقول لمحمد صلاح: شكرًا من القلب لأنك شرفت اللاعب العربي وشرفتنا جميعًا".

أزمة محمد صلاح مع ليفربول بسبب دكة البدلاء

وأثار صلاح صدمة كبيرة بعدما أعلن أنه يشعر بأنه قد "أُلقي به تحت الحافلة" من قبل النادي، بعدما تم وضعه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة.

وبعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، قال محمد صلاح إنه لم تعد لديه أي علاقة مع المدرب أرني سلوت، ملمحًا إلى أن مواجهة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له مع النادي.



وبناءً على ما حدث، قرر ليفربول استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

