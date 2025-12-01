منال عوض تبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بالدقهلية

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم الإثنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التى تمس حياة المواطنين بالمحافظة.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة

وخلال اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع اللواء طارق مرزوق الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يتم تنفيذها فى قرى مركز شربين بإجمالى 8 وحدات محلية قروية وتضم 26 قرية حيث بلغت المشروعات حوالى 581 مشروعًا وتم إنهاء 535 مشروع منها بنسبة تنفيذ تقترب من 96 % وفى قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب والخدمات التعليمية والصحية والطرق والمنشآت العامة، وفيما يتعلق بتدخلات الإدارة المحلية تم الانتهاء من إنشاء وتأسيس وتشغيل 8 مجمعات حكومية تقدم خدمات الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والبريد والتموين وبشكل جزئى خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري، وتم تدريب نحو 200 موظف من المنتقلين لهذه المجمعات على مهارات وأدوات التحول الرقمي.

كما تم إنشاء سوق حضاري بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين بتكلفة 3.5 مليون جنيه وجار طرح السوق للتشغيل من خلال القطاع الخاص.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة متابعة الإنتهاء من باقى المشروعات المستهدفة بالكامل قبل بداية العام الجديد لسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها وذلك بالتعاون مع الجهات المنفذة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أشار اللواء طارق مرزوق إلى اجتماعاته المستمرة لمناقشة موقف المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، ومناقشة المعوقات التي قد تواجه المشروعات المتبقية لوضع حلول سريعة من أجل الانتهاء منها وذلك بحضور ممثلى دار الهندسة والهيئة الهندسية والجهات المنفذة، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة على مر تاريخها والتى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.

كما شهد الاجتماع متابعة سير العمل فى منظومات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والمستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية دفع وتيرة العمل فى تلك الملفات المهمة ومضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، واتخاذ إجراءات فعلية فى المهد حيال المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات.

وأوضح اللواء طارق مرزوق أن هناك متابعة يومية لملف التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة لسرعة إنجاز كافة ملفات التصالح ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى خطة للمرور على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة حلها.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026 للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، الموزعة على قطاعات النقل، البيئة، التنمية المحلية، الدعم الفني، والخدمات المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.

كما اختتم اللقاء بمتابعة الدكتورة منال عوض مع محافظ الدقهلية موقف منظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظة وجهود الأجهزة التنفيذية فى رفع المخلفات البلدية وتراكمات وتجمعات القمامة، والمساهمة فى الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين في مختلف المناطق بالمدن والمراكز.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى وجود خطة عمل لمنظومة النظافة بكافة المدن والمراكز والقرى وهناك متابعة يومية وعلى مدار ورديات للمتابعة المستمرة لهذا الملف المهم بالإضافة إلى متابعة عمل عدد من الشركات التى تقوم بجمع ورفع القمامة من الشوارع.

