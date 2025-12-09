سعر الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 2025.12.9

18 حجم الخط

سجلت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم 492 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 451 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 430 ريالا قطريا، كما سجل عيار 18 369 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 287 ريالا قطريا.



اسعار الذهب اليوم فى البورصة

تراجع الذهب قليلًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين، الذين يرجحون خفض أسعار الفائدة الأميركية، لمؤشرات على أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" ربما يختار دورة تيسير نقدي أقل حدة عند بدء اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4174.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4202.70 دولار للأونصة.

توقعات عام 2026

كشف المجلس العالمي للذهب عن توقعات جديدة حول أسعار الذهب في 2026، تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% تأثرا بانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

فى سياق متصل رفعت بعض المؤسسات العالمية من توقعاتها للمعدن الأصفر في العام الجديد 2026.

