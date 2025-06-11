توقعات بارتفاع الذهب 10%.. وأبرز تحركات المعدن الأصفر فى الأسبوع الأول من يونيو.. وحالة من الترقب لقرارات الفيدرالى الأمريكى وتأثير المفاوضات الأمريكية الصينية

شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية تحركات ملحوظة فى الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجارى.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بصورة ملحوظة داخل الأسواق المحلية، خاصة فى ظل حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع الفيدرالى الأمريكى وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك نتيجة للتهدئة التجارية بين الدولتين الكبرى أمريكا والصين بعد فترة من الصراع التجارى.

وتراجع سعر الجرام 21 من مستويات 4700 جنيه فى بداية الأسبوع إلى مستويات 4675 جنيها فى تعاملات اليوم، وانخفض سعر الجرام عيار 18 من مستويات 4028 جنيها إلى مستويات 4007 جنيهات.

وهوى سعر الجنيه الذهب من مستويات 37600 جنيه إلى مستويات 37400 جنيه بتراجع يقدر 200 جنيه.

توقعات بارتفاع اسعار الذهب 10%

وأعلن بنك جي بي مورغان، على لسان أحد مسئوليه، أنه من المتوقع أن تسجل أسعار الذهب مزيدا من الارتفاع بنحو 10% عن المستويات الحالية، بدعم العديد من العوامل أبرزها حالة عدم اليقين المتعلقة بالحرب التجارية وضعف الدولار.

وقال ستيفن ريس، رئيس قسم الاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك جي بي موجان، فى تصريحات له، إنه من الصعب تحديد رقم دقيق، لكن أعتقد أن هناك مجالًا لصعود بنحو 10% من المستويات الحالية.

وإذا قارنا هذا مع رؤيتنا لأسواق الأسهم أو حتى العوائد التي يمكن الحصول عليها من أدوات الدخل الثابت والتي قد تصل إلى 5% فسوف نجد أن الذهب، على أساس معدل المخاطر، يقدم عائدًا جيدًا جدًا.

ولذلك نرى أنه ينبغي أن يكون جزءًا من المحفظة، ليس فقط بسبب العائد المحتمل، بل أيضًا كأداة حماية وتأمين ضمن التخصيصات الاستثمارية.

أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، في ظل استمرار الغموض بشأن تفاصيل اتفاق التجارة، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وبحلول الساعة 5:44 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 2,337.99 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة لتسجل 2,359.20 دولار.

وأكد مسؤولون أمريكيون وصينيون في تصريحات مشتركة أنهم توصلوا إلى إطار عمل مبدئي لإحياء الهدنة التجارية، متضمنا اتفاقا على إزالة القيود الصينية المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت يومين في لندن، ولا تزال الموافقة النهائية بيد رئيسي البلدين.

أسعار المعادن النفيسة

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.52 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,238.97 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1% إلى 1,070.88 دولار.

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