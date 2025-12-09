الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشر الدولار عالميا، بين ضغوط الفائدة وتوترات الأسواق

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو
18 حجم الخط

مؤشر الدولار، واصل مؤشر الدولار العالمي الاستقرار، خلال حركة التداولات ليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ليلامس مستوى الــ 98.98 نقطة للشراء. 

ويعتبر  مؤشر الدولار الأمريكي من أهم المؤشرات المالية التي تعكس قوة الدولار، مقارنةً بسلة من العملات الرئيسية العالمية، كما يُستخدم هذا المؤشر كأداة رئيسية لفهم تحركات الدولار وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.

مؤشر الدولار  اليوم - فيتو 
مؤشر الدولار اليوم، فيتو 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار بحركة التداولات العالمية؟

كما أن مؤشر الدولار (US Dollar Index - DXY) هو مقياس يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية، تشمل اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية، ويتم احتساب هذا المؤشر بطريقة تعكس متوسط سعر صرف الدولار أمام هذه العملات.

أهمية مؤشر الدولار في الاقتصاد العالمي

وأكد خبراء بسوق المال أن مؤشر الدولار يؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة الدولية والأسواق المالية، فعندما يرتفع المؤشر، يعني ذلك أن الدولار يقوى، مما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، ويؤثر على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، أما إذا انخفض المؤشر، فغالبًا ما يشجع على زيادة الصادرات ويؤدي إلى تحسن تنافسية السلع الأمريكية في الأسواق العالمية.
 

مؤشر الدولار - فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

العوامل المؤثرة على مؤشر الدولار

وعدد خبراء سوق المال العوامل التي تؤثر على حركة مؤشر الدولار، منها السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والتضخم، والأحداث السياسية والجيوسياسية العالمية، كما يلعب سعر الفائدة دورًا حاسمًا في جذب أو دفع رؤوس الأموال للاستثمار في الأصول بالدولار. 

اقرأ أيضا: مؤشر الدولار العالمي في مرمى النيران، وخبير: حرب إيران وإسرائيل تخلط الأوراق

تأثير تقلبات مؤشر الدولار على الأسواق العالمية

جدير بالذكر تؤثر تقلبات مؤشر الدولار في أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، حيث يتم تداولها غالبًا بالدولار، وعندما يرتفع الدولار، تميل أسعار هذه السلع للانخفاض بسبب ارتفاع تكلفتها بعملات أخرى، كما يؤثر المؤشر على الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بالدولار، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات العملة.

 

أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق العالمية

كما يبقى مؤشر الدولار واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراقبتها لفهم اتجاهات الأسواق العالمية، فبفضل دوره في تحديد قيمة الدولار وتأثيره على التجارة والاستثمار، يعتبر المؤشر أداة حيوية للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي على حد سواء. 

اقرأ التالي: مؤشر الدولار عالميا بين ضغوط الفائدة وتوترات الأسواق

 

مؤشر الدولار الأمريكي في التداولات العالمية: قراءة في التحركات والتأثيرات"

جدير بالذكر يشكل مؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index - DXY) أداة قياس رئيسية لقوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأجنبية، ويُعدّ من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الأسواق المالية العالمية ويشهد المؤشر تحركات ملحوظة في التداولات الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

DXY Dollar Index اقتصاد العالم الجنيه الاسترلينى المؤشرات المالية حركة مؤشر الدولار حركة التداولات العالمية حركة التجارة الدولية حركة التداولات خبراء سوق المال

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الاثنين

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الإثنين، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الذهب يستقر في بداية تعاملات اليوم الإثنين وهذا العيار يسجل 5610 جنيهات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الإثنين 8-12-2025

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads