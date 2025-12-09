موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة لمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

 

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت

تنطلق مباراة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت


تذاع مباراة برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت عبر قناة beIN sports HD 2.
 

موقف برشلونة وفرانكفورت في دوري الأبطال

كان برشلونة قد تعرض لهزيمة قاسية من تشيلسي الإنجليزي في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب "ستامفورد بريدج".

 

وتعرض برشلونة لهزيمتين خلال مرحلة الدوري، وتعادل في مباراة وحقق الفوز في مواجهتين، وفرانكفورت تعرض للهزيمة في 3 مبارايات بنفس المرحلة، وحقق الفوز في واحدة وتعادل بأخرى.

 

ويملك برشلونة في رصيده بـ دوري الأبطال، 7 نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، أما آينتراخت فرانكفورت يتواجد بالمركز 28 ولديه 4 نقاط.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

