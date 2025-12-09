الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

كيرات ضد أولمبياكوس  - 5:30 مساءً  - قناة بي إن سبورت HD 7
بايرن ميونخ ضد سبورتنج لشبونة - 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 1
أتالانتا ضد تشيلسي - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 3
موناكو ضد جلطة سراي  - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 6
سانت جيلواز ضد مارسيليا  - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 8
أيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد  - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 4
برشلونة ضد فرانكفورت - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 2
توتنهام ضد سلافيا براج  - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 5
إنتر ضد ليفربول - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت HD 1

 

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

 

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

ads