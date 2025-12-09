الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديمبلي يصدم إنريكي قبل مباراة باريس سان جيرمان وبلباو

دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير صحفية أن عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تسبب في حالة من الارتباك لدى مدربه لويس إنريكي المدير الفني للفريق قبل اختبار شائك أمام أتلتيك بلباو، مساء الأربعاء، في الباسك، بالجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن ديمبلي غاب عن مران الفريق أمس الإثنين بسبب وعكة صحية، بإصابته بأعراض تشبه الإنفلونزا.

 

ديمبلي يثير الشكوك حول جاهزيته لمباراة بلباو

وأضافت أن ديمبلي الفائز بـ الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام أثار الشكوك بشأن جاهزيته لمواجهة بلباو، وسيخضع لمراقبة دقيقة على مدار اليومين المقبلين.

وتابعت الصحيفة أن غياب ديمبلي يمثل انتكاسة لإنريكي ويضع الجهاز الفني تحت ضغط، لرغبة المدرب الإسباني في تحقيق فوز على بلباو، يعزز من فرص العملاق الباريسي في التأهل مباشرة لدور الـ 16.

وأشارت إلى أن سان جيرمان ضمن بالفعل التأهل، ولكنه يريد تفادي سيناريو الموسم الماضي بخوض ملحق دور الـ16 بخوض مباراتين إضافيتين في فبراير، وهو ما سيتحقق حال فوزه في "سان ماميس" معقل بلباو.

ولفتت إلى أن غياب ديمبلي سيجعل إنريكي في حيرة من أمره بشأن المثلث الهجومي، والمفاضلة بشأن الدفع ببرادلي باركولا أو لي كانج إن أو منح الثقة للثنائي الشاب كينتن نجانتو وسيني مايولو.

وختمت لوباريزيان أن إنريكي قد يفكر أيضا في تغيير خطة اللعب بزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب لمواجهة قوة الفريق الباسكي.

ويعاني عثمان ديمبلي من كثرة الإصابات العضلية منذ بداية الموسم الجاري، والتي حرمت الفريق من جهوده لأسابيع طويلة.

ويحتل بي إس جي المركز الثاني في مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة متساويا مع بايرن ميونخ وإنتر ميلان وريال مدريد، وأمامهم آرسنال بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

