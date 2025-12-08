الإثنين 08 ديسمبر 2025
الأرصاد: تقدم السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا وقد يصاحبها ضربات الرعد والبرق على بعض المناطق.

مياه الفيوم تنشر معداتها بالقري والمدن لمواجهة الطقس السيئ

طقس الغد، توقعات بسقوط حبات البرد وضربات للبرق

مع استمرار السحب الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء. 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

