كنت فاشلا وتصرفك عار، كاراجر يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح

خرج جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول السابق، عن صمته حول أزمة محمد صلاح الأخيرة مع أرني سلوت وإدارة الريدز، مؤكدًا أن تصريحاته وتصرفاته الأخيرة كانت "عارا".

أزمة محمد صلاح مع ليفربول بسبب دكة البدلاء

وأثار صلاح صدمة كبيرة بعدما أعلن أنه يشعر بأنه قد "أُلقي به تحت الحافلة" من قبل النادي، بعدما تم وضعه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة.

وبعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، قال محمد صلاح إنه لم تعد لديه أي علاقة مع المدرب أرني سلوت، ملمحًا إلى أن مواجهة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له مع النادي.

وبناءً على ما حدث، قرر ليفربول استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

جيمي كاراجر يشن هجوما هو الأعنف على محمد صلاح

تحدث كاراجر عن الأزمة في برنامج “Monday Night Football” على "سكاي سبورتس"، ولم يتردد في توجيه انتقادات حادة لسلوك صلاح بعد مباراة ليدز.

وقال: "أعتقد أن ما فعله كان عارًا، البعض حاول وصفه بانفعال لحظي، لكنني لا أرى ذلك، عندما يقف محمد صلاح في المنطقة المختلطة وقد حدث ذلك 4 مرات فقط في 8 سنوات، يكون الأمر مخططًا بعناية منه ومن وكيله لتعزيز موقفه".

وأضاف: "فعل الأمر نفسه قبل عدة أشهر وانتقدته في هذا البرنامج، لعب حينها على عاطفة الجماهير، وكان ليفربول متصدرًا للدوري وقد سجل هدف الفوز أمام ساوثهامبتون.. كان ذلك التوقيت مثاليًا للضغط على الملاك، وبالفعل رأينا لافتات طوال الموسم تطالب بمنحه ما يريد".

وتابع: "اختار هذا الأسبوع تحديدًا للقيام بذلك، وأشعر أنه انتظر نتيجة سيئة لليفربول، هدف في اللحظات الأخيرة، الجماهير والمدرب محبطون، وهو اختار هذه اللحظة للهجوم على المدرب ومحاولة إقالته. هذا ما شعرت به".

وواصل كاراجر: "الجملة التي توقفت عندها هي قوله أُلقيت تحت الحافلة، لقد حاول هو نفسه رمي النادي تحت الحافلة مرتين العام الماضي، الأولى عندما هاجم المُلاك بعدما دفعوا له مئات الآلاف أسبوعيًا لست سنوات، والثانية عندما اشتكى العام الماضي لأنهم لم يمنحوه عقدًا جديدًا وهو يبلغ 32 عامًا، رغم أنهم غير مُلزمين بذلك".

كاراجر يصف صلاح بالفاشل مع تشيلسي ومنتخب مصر

وأضاف كارا بانفعال: "الشيء الوحيد الذي أريد تذكير اللاعب المصري وربما وكيله به هو أنه قبل أن يأتي إلى ليفربول كان صلاح معروفًا بأنه الرجل الذي كان فاشلا في تشيلسي".

واختتم بنبرة حادة: "لم تكن نجمًا كبيرًا قبل قدومك إلى ليفربول، ولم تفز بأي شيء مع منتخب مصر، وتذكر أنه مهما بلغت مكانتك، فأنت بحاجة إلى مساعدة زملائك في الفريق".

