حركة حماس تعلق على أنباء استبعاد توني بلير من مجلس السلام في غزة

18 حجم الخط

توني بلير، علقت حركة حماس على الأنباء المتداولة بشأن استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير من مجلس السلام فى غزة.

استبعاد توني بلير من مجلس السلام فى غزة

وأكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، إنه إذا صحت الأنباء عن استبعاد توني بلير، من مجلس السلام الخاص لإدارة قطاع غزة، فإن ذلك يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وتابع طاهر النونو، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، اليوم الاثنين، أن حماس طلبت من الوسطاء استبعاد بلير بسبب انحيازه الصارخ للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المقاومة جاهزة لهدنة طويلة الأمد شريطة التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار.

وأوضح، أن سلاح حماس سيكون جزءًا من سلاح الدولة الفلسطينية بعد قيامها، مشددًا على أن فكرة تشكيل قوة دولية لنزع السلاح بالقوة مرفوضة ولم تناقشه حماس مطلقًا.

حماس تنفي تسلمه رؤية تشكيل القوة الدولية المقترحة

وأشار طاهر النونو، إلى أن حماس لم تتسلم حتى الآن أي رؤية واضحة بشأن تشكيل القوة الدولية المقترحة أو مهامها أو أماكن انتشارها داخل غزة، قائلًا: "لا نعتقد أن أي دولة ستقبل بالمشاركة في قوة تُكلَّف بنزع سلاح غزة بالإكراه".

وأشار طاهر النونو، إلى أن طموحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتجاوز حدود فلسطين وتهدد دول المنطقة.

ولفت طاهر النونو، إلى أن الاحتلال رفض جميع المقترحات لحل أزمة المقاتلين المحاصرين في رفح، مضيفًا أن "أبو شباب" وغيره من العملاء حكموا على أنفسهم بالقتل بسبب تعاونهم مع الاحتلال وخيانتهم لشعب فلسطين.

وحمل القيادي فى حركة حماس الإدارة الأمريكية، مسؤولية لجم نتنياهو وإجباره على الالتزام بخطة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.