الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 6 فلسطينيين بنيران مسيرة تابعة للاحتلال في غزة

مسيرة إسرائيلية،
مسيرة إسرائيلية، فيتو
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن 6 نازحين فلسطينيين أصيبوا بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمتهم في حي الشجاعية شرقي غزة،  خارج مناطق انتشار  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، باستشهاد شاب متأثرا بجراحه بعد قصف مسيرة إسرائيلية لمنزله بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

 

حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول جثث 5 شهداء إلى مستشفيات غزة، منهم 3 شهداء جدد و11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم الاثنين: إنه  تم انتشال جثمانين اثنين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظ.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وبالأمس الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صادر عنها، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 70,360 شهيدا و171,047 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي لعدد الشهداء  والجرحى أنه وصل إلى مستشفيات غزة 6 شهداء جدد و17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ووفقا للبيان فقد بلغ إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار يوم الـ11 من أكتوبر 2025 نحو:

• 373 شهيدا

• 970 إصابة

• 624 جثمانا تم انتشالها من تحت الأنقاض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية مسيرة إسرائيلية مستشفيات غزة

مواد متعلقة

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحماس في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن وقوع عملية دهس بالقرب من مدينة الخليل

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

الجيزة تواصل سحب تراكمات الأمطار وسط حالة عدم الاستقرار الجوي (صور)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حسام البدري تفوق على طارق مصطفى، أهلي طرابلس بطلًا للسوبر الليبي على حساب بنغازي

140 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات GAC Empow بالسوق المحلي

الحجز على حسابات حسن شاكوش بالبنوك لصالح طليقته ريم طارق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads