بيومي: مصر نجحت في فرض إرادة السلام بغزة ونحذر من الدور المشبوه لـ توني بلير

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر نجحت في فرض إرادة السلام في غزة عبر دبلوماسية متزنة وفعّالة، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق النار في غزة جاء بعد مفاوضات معقدة وإرادة سياسية مصرية قوية.

وقال “بيومي”: إن الموقف الإقليمي شديد التعقيد، موضحًا أن العرض الأمريكي الذي ساهم في التوصل إلى الاتفاق “ظاهره الرحمة وباطنه يعلم الله به”، في إشارة إلى وجود أهداف خفية قد لا تصب في مصلحة الاستقرار الدائم.

ذكاء الدبلوماسية المصرية

وأشاد السفير بحنكة الدبلوماسية المصرية التي تعاملت بمرونة محسوبة مع المقترح الأمريكي، موضحًا أن قبول الجزء الأول من العرض أتاح تحقيق مكاسب فورية، أهمها إعادة الأطراف المتحاربة إلى مائدة التفاوض، الوصول إلى اتفاق مبدئي لوقف القتال، ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من غذاء ودواء ووقود ومياه لسكان غزة، الذين يعانون أوضاعًا إنسانية قاسية، خاصة الأطفال.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ، بقناة “الشمس”: إلى أن التحركات المصرية أسفرت أيضًا عن تفاهمات مبدئية حول مستقبل غزة والضفة الغربية، تتضمن العمل على نظام حكم ديمقراطي يعبّر عن إرادة الفلسطينيين.

تحذير من “باطن العذاب” ودور توني بلير

وحذّر السفير جمال بيومي من النوايا غير المعلنة وراء العرض الأمريكي، قائلًا إن "الباطن قد يحمل العذاب"، في إشارة إلى أجندات سياسية مريبة تُدار في الخفاء.

ولفت إلى ظهور توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، في المشهد السياسي المحيط باتفاق غزة، واصفًا دوره بـ"المشبوه"، مؤكدًا أنه ينفذ أجندة أمريكية ولا يُؤتمن على ملفات السلام في الشرق الأوسط.

مصر.. صوت العقل في المنطقة

واختتم بيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر أثبتت مجددًا أنها صوت العقل والاتزان في المنطقة، وأنها قادرة على تحقيق التوازن بين ضرورات الأمن ومقتضيات الإنسانية، في وقت تتشابك فيه المصالح الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.