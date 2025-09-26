صحيفة أمريكية: نتنياهو غير مقتنع بخطة تعيين توني بلير حاكمًا لغزة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئول أمريكي، قوله إن البيت الأبيض اقترح خطة تتضمن تولي توني بلير في منصب الحاكم المؤقت لغزة.

وأوضح المسؤول أن خطة البيت الأبيض لما بعد الحرب تتضمن تشكيل قوة أمنية بقيادة عربية، على أن يشرف توني بلير على هيئة تعرف باسم السلطة الانتقالية الدولية بغزة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو غير مقتنع بالخطة وسط تساؤلات عن كيفية تشكيل قوة أمنية بقيادة عربية.

