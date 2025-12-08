مسؤول أمريكي يكشف حقيقة تقرير تنصت إسرائيل على القوات الأمريكية بغلاف غزة

18 حجم الخط

كشف مسؤول أمريكي رفيع، في تصريحات إعلامية، حقيقة ما نشرته صحيفة الجارديان حول قيام إسرائيل بعملية تنصّت على القوات الأمريكية داخل مركز التنسيق العسكري في محيط قطاع غزة، مؤكّدًا أن ما جاء في التقرير "لا يعكس الواقع على الأرض".

تعاون أمني مع إسرائيل قائم على الشفافية ولا وجود لأي ممارسات استخباراتية متبادلة

وأوضح المسؤول أن التعاون الأمني بين القوات الأمريكية والإسرائيلية في منطقة العمليات “يتم وفق أعلى درجات الشفافية”، وأن واشنطن “لم ترصد أي نشاط يُشير إلى وجود تجسّس أو مراقبة غير مصرح بها داخل مركز التنسيق”.

واشنطن تشدد على أن العلاقة العسكرية مع تل أبيب تعتمد على الثقة وتبادل المعلومات المسموح بها

وأشار المصدر إلى أن التعاون الاستخباراتي بين أمريكا وإسرائيل يقوم على “قنوات واضحة ومعتمدة”، وأن أي تقارير عن مراقبة أو تنصّت “تتناقض مع طبيعة العلاقة العسكرية المستقرة” بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصًا في مرحلة تتطلب تنسيقًا دقيقًا في محيط غزة.

الجارديان تنشر تقرير حول مراقبة إسرائيلية مزعومة لجنود أمريكيين

وكانت الصحيفة البريطانية قد نسبت إلى مصادر خاصة قولها إن إسرائيل قامت بعمليات مراقبة داخل غرف التنسيق المشتركة بغلاف غزة، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية. لكن النفي الأمريكي المباشر يبدو أنه جاء لاحتواء الجدل وتأكيد استمرار العمل المشترك دون توتر.

المسؤول الأمريكي: نتابع العمليات مع شركائنا ونركز على المهام الميدانية الحالية

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة “تركّز الآن على المهام العملياتية والإنسانية” في المنطقة، مشددًا على أن الشائعات الإعلامية “لن تؤثر على مستوى التنسيق أو طبيعة العلاقة القائمة”.

