ثقافة وفنون

رفض تظلم إسلام كابونجا بعد قرار إيقافه 6 أشهر من نقابة المهن الموسيقية

اسلام كابونجا
اسلام كابونجا
 قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفض التظلم المقدم من مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وذلك بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، على خلفية مخالفات رصدتها لجان المتابعة التابعة للنقابة، تتعلق بمحتوى ما يقدمه من أعمال غنائية ومصورة.

وجاء رفض التظلم بعد مناقشته داخل مجلس النقابة، والاطلاع على التحقيقات التي أُجريت مع المطرب، حيث تبين وفق ما ورد في محاضر التحقيق ثبوت مخالفات واضحة للوائح النقابة، تتضمن استخدام ألفاظ غير لائقة، ومحتوى اعتبرته النقابة مسيئًا للذوق العام وغير متسق مع القيم الفنية والاجتماعية التي تسعى إلى ترسيخها.

 

وأكدت مصادر داخل النقابة أن قرار الإيقاف لا يزال ساريًا لمدة ستة أشهر دون تعديل، مع إيقاف كافة التصاريح الخاصة بالعمل والحفلات خلال فترة العقوبة، مشددة على أن الاعتذار الذي تقدم به المطرب أثناء التحقيقات لم يكن كافيًا لإلغاء أو تخفيف القرار، في ظل تكرار المخالفات السابقة.

 

وأضافت المصادر أن النقابة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات، تنفيذًا لسياسة الانضباط التي أقرها مجلس الإدارة، بهدف الحفاظ على صورة الأغنية المصرية وحماية الجمهور من أي محتوى مسيء، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على المطربين، خاصة في حفلات اللايف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أن باب العودة مفتوح أمام أي فنان يلتزم بلوائح العمل ويقدّم محتوى فنيًا محترمًا، مؤكدة في الوقت ذاته أن قراراتها تخضع فقط لمعيار الالتزام بالقانون، دون استثناءات.

إسلام كابونجا الإلتزام بالقانون التواصل الاجتماع الفنان مصطفي كامل تشديد الرقابة المهن الموسيقية

