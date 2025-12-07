مدرب الصوت في فيلم WICKED يكشف سر تصرف آريانا جراندي الغريب

18 حجم الخط

كشف إريك فيترو مدرب صوت، النجمة آريانا جراندي في فيلم WICKED، أنها كانت تشجع الممثلات الأخريات اللواتي كنّ يتقدمن لاختبارات أداء لدور غليندا في فيلم "إريك فيترو".

وقال إريك في تصريحات صحفية: "ظلت تشجع بعض الفتيات الأخريات، قائلة: "يجب عليكنّ حقًا الذهاب لرؤية إريك والعمل معه"، أحضرت إحداهن وغنّين معًا هنا.. أليس هذا رائعًا؟ فوجئت والدتها، جوان، باختيارها مساعدة الممثلات الأخريات اللواتي يتنافسن على الدور نفسه.. كانت تقول دائمًا: "هل هي مجنونة؟ لماذا تجلب إليكِ الناس لمساعدتهم؟". وكنت أرد: "حسنًا، لأنني أعتقد أن هذه هي طبيعتها. إنها كريمة جدًا".

كانت واثقة جدًا من نفسها، لكنها في الوقت نفسه أحبت فيلم "إريك فيترو" كثيرًا لدرجة أنها أرادت الشخص المناسب للدور، ومع ذلك، لم أصدق ما كانت تفعله".

آريانا جراندي تتذكر رحلتها في أفلام Wicked برسالة مؤثرة

تذكرت النجمة آريانا جراندي، مشاركتها في سلسلة أفلام "Wicked"، عبر كتابتها رسالة مؤثرة، نشرتها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل “إنستجرام”.

وقالت آريانا في الرسالة: "أن أصبح غليندا الطيبة، وأن أُدعى للانضمام إلى هذه المجموعة الرائعة من البشر في رحلةٍ إبداعيةٍ وعاطفيةٍ مُرضية، كان أعظم هبةٍ في حياتي. لقد تعلّمتُ من وقتي مع غليندا أكثر من أي شخصٍ آخر".

رسالة النجمة آريانا جراندي، فيتو

أريانا جراندي تكشف عن أكبر تحدٍّ واجهته في "Wicked"

وكشفت النجمة آريانا جراندي عن أكبر تحدٍّ واجهته عند اختيارها لدور البطولة في الفيلم الموسيقي Wicked .

وقالت آريانا في لقاء إعلامي: "ربما كان إدراكي أن الكثيرين لم يثقوا بي، أو لم يعتقدوا أنني قادرة على ذلك، بمن فيهم العديد من الحاضرين حتى قبل اختبار الأداء، هو ما أثّر بي.. لا أقول إنه أخافني، ولكنه كان بالتأكيد أمرًا كان عليّ حماية نفسي منه، حتى لا أفقد اتزاني.. لذلك، تجاهلت كل هذا وركزت على هذه الوظيفة التي حلمت بها منذ أن كنت في العاشرة من عمري.. كنت أؤمن بنفسي حينها، فلماذا لا أثق بالفتاة الصغيرة التي كنتها بدلًا منهم؟".

الفيلم الموسيقي Wicked ، فيتو

الفيلم الموسيقي Wicked ، فيتو

وحقق الجزء الأول من فيلم WICKED إيرادات في شباك التذاكر العالمي وصلت لـ 730 مليون دولار، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات

أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس عن رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

النجمة آريانا جراندي، فيتو

وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها، أن كلا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

أبطال فيلم wicked، فيتو

فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

النجمة آريانا جراندي، فيتو

تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي الشهير، ساحر أوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.