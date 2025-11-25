الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
من دخلتك علينا، حميد الشاعري يرقص مع تامر حسين في كواليس تسجيل أغنيته الجديدة

حميد الشاعري وتامر
حميد الشاعري وتامر حسين
كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن كواليس تسجيل أغنية حميد الشاعري الجديدة من دخلتك علينا والتي من المقرر طرحها قريبا 

أغنية حميد الشاعري الجديدة 

ونشر تامر حسين مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص مع حميد الشاعري أثناء تسجيل أغنية من دخلتك علينا ورافقهم، الموزع توما 

وكانت طرحت مجموعة روتانا موسيقى أغنية "تيجوا نفرفش" للنجم حميد الشاعري، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية. 

تيجوا نفرفش" تعد ثاني أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا، والتي يتناسب لونها مع أجواء إجازة الصيف، وتم تنفيذ الفيديو وطرحه تحت إشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لـ روتانا بالقاهرة.

وتعاون "حميد" في الأغنية مع الشاعرة سارة سعيد، والملحن هيثم نبيل، والموزع زووم. 

 

