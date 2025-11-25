من دخلتك علينا، حميد الشاعري يرقص مع تامر حسين في كواليس تسجيل أغنيته الجديدة

18 حجم الخط

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن كواليس تسجيل أغنية حميد الشاعري الجديدة من دخلتك علينا والتي من المقرر طرحها قريبا

أغنية حميد الشاعري الجديدة

ونشر تامر حسين مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص مع حميد الشاعري أثناء تسجيل أغنية من دخلتك علينا ورافقهم، الموزع توما

وكانت طرحت مجموعة روتانا موسيقى أغنية "تيجوا نفرفش" للنجم حميد الشاعري، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية.

تيجوا نفرفش" تعد ثاني أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا، والتي يتناسب لونها مع أجواء إجازة الصيف، وتم تنفيذ الفيديو وطرحه تحت إشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لـ روتانا بالقاهرة.

وتعاون "حميد" في الأغنية مع الشاعرة سارة سعيد، والملحن هيثم نبيل، والموزع زووم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.