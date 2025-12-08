الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبد الفتاح الجريني ينتهي من تسجيل أغنية جديدة مع تامر حسين ووليد سعد

عبد التفاح الجريني
عبد التفاح الجريني
18 حجم الخط

انتهي، اليوم، الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني من تسجيل أغنية جديدة، يتعاون خلالها مع الشاعر الغنائي  تامر حسين والملحن وليد سعد والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، حيث عكف فريق العمل على تسجيل الأغنية بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وتعيد الأغنية التعاون بين الجريني ووليد سعد بعد النجاحات التي حققاها معًا من قبل.

مسيرة عبد الفتاح الجريني الغنائية 

يذكر أن جريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج “نجوم العرب” عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: “كوك استوديو”، و“ريفالكس”، وساعة سعيدة“.

وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى  المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبوم عبد الفتاح الجريني الجديد عبد الفتاج الجريني وليد سعد الملحن وليد سعد تامر حسين

الأكثر قراءة

إرشادات ونصائح عاجلة من الداخلية لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة والأمطار (فيديو)

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads