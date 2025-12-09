الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء تباينًا واضحًا، وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

 

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23140 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 168 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 26000 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 11123 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 616 جنيهات.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19001 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 153 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 25000 جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24588 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 369 جنيهًا.

النطاق السعري: من 21000 إلى 26500 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11488 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 641 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن.

