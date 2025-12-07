الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يقترب من الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأحد ارتفاعًا واضحًا، وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23666 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 700 جنيه.

النطاق السعري: من 23000 إلى 24000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13850 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 2703 جنيهات.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 20500 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 1412 جنيها.

النطاق السعري: من 18000 إلى 23000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 25333 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 757 جنيهًا.

النطاق السعري: من 24000 إلى 26000 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 13900 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 2640 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا

الأكثر قراءة

وزير الصحة يشهد اليوم قرعة اختيار فريق بعثة الحج الطبية لعام 2026

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ضبط 28 بلطجيا وهاربا من المراقبة و85 فردا وبندقية خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول

أسباب ارتفاع مستويات الكورتيزول، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

على طريقة سعاد حسني، مفاجآت مدوية في قضية وفاة فنانة تركية شهيرة وصدمة حول هوية المتهم

مجلس "المجتمعات العمرانية" يوافق على تخصيص مبنى طبي لجامعة بنها الأهلية بالعبور الجديدة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

ارتفاع البتلو 55 جنيهًا والضاني 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads