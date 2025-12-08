الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن المسلسل الكويتي "أثر بارد"

أثر بارد، فيتو
أثر بارد، فيتو
18 حجم الخط

يستعد عشاق الدراما الخليجية لمتابعة عمل درامي جديد يحمل الكثير من الغموض والإثارة، وهو مسلسل أثر بارد، الذي يدور في إطار جريمة نفسية مشوقة، يتم خلاله فتح ملفات الماضي واحدا تلو الآخر، ليجد المشاهد نفسه غارقا في شبكة معقدة من الأسرار والخيانات. 

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أثر بارد

تدور أحداث مسلسل أثر بارد حول الطبيبة الشرعية سعاد، التي تتعرض لصدمة مروعة بعد وفاة ابنتها في حادث غامض، ورغم حالة الألم التي تعيشها، تكتشف الأم أن ابنتها كانت حاملًا قبل وفاتها، وهنا تبدأ علامات الاستفهام في التزايد، وتتحول قصة الأم الحزينة إلى رحلة بحث عن الحقيقة، لتتصادم مع خيوط من الأسرار المظلمة داخل فريق السباحة الذي كانت تنتمي إليه الابنة، حيث تظهر الخيانات من أقرب الأشخاص، وتتكشف علاقات معقدة تجعل الحقيقة أكثر قسوة من الأكاذيب. 

المسلسل يقدم معالجة إنسانية ونفسية لصراع أم لا تملك رفاهية الانكسار، تقاتل لمعرفة من يقف وراء الجريمة، وما الذي كانت تخفيه ابنتها قبل موتها.

ويضم مسلسل أثر بارد مجموعة مميزة من نجوم الدراما الخليجية وفي مقدمتهم إلهام الفضالة، رهف العنزي، جاسم النبهان، سعيد قريش، ناصر عباس، غرور صفر، هذا إلى جانب مشاركة مجموعة من الوجوه الصاعدة التي تضيف للعمل روحا شبابية، وتجسد إلهام الفضالة الدور الرئيسي للطبيبة سعاد، والمسلسل من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج باسم شعبو.

وسوف يعرض مسلسل أثر بارد حصريًا على منصة شاهد بدءا من 25 ديسمبر الجاري، ضمن أعمال الموسم الشتوي، ليكون إحدى مفاجآت نهاية العام لمحبي دراما التشويق والجريمة، وينتمي أثر بارد لفئة الأعمال القصيرة، حيث يتكون من 8 حلقات فقط، وهو ما يمنح القصة تركيزًا أكبر، دون حشو أو إطالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسلسل الكويتي أثر بارد أثر بارد مسلسل أثر بارد الفن اخبار الفن مسلسلات خليجية

مواد متعلقة

قبل انطلاقه غدًا، تعرف على أسماء شخصيات أبطال مسلسل ميدتيرم

شاهد، البرومو الأول لمسلسل سنجل ماذر فاذر

5 أسباب تزيد حماس الجمهور لمتابعة مسلسل "ميدتيرم" قبل انطلاقه غدًا

موعد عرض مسلسل ميدتيرم الحلقة الأولى على منصة شاهد

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

الجيزة تواصل سحب تراكمات الأمطار وسط حالة عدم الاستقرار الجوي (صور)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حسام البدري تفوق على طارق مصطفى، أهلي طرابلس بطلًا للسوبر الليبي على حساب بنغازي

140 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات GAC Empow بالسوق المحلي

الحجز على حسابات حسن شاكوش بالبنوك لصالح طليقته ريم طارق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads